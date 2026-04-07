379,4 tys. numerów komórkowych przenieśli Polacy z sieci do sieci w pierwszym kwartale 2026 r. – poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej w najnowszym zestawieniu. To dużo mniej niż rok temu , gdy operatora zmieniło 445 tys. numerów telefonii mobilnej w naszym kraju.

Przenosiny numerów komórkowych w I kwartale 2026 r. Kto stracił, kto zyskał?

To niejedyna zauważalna zmiana. Spośród dużych telekomów, tylko dwa zanotowały w I kw. br. dodatni bilans przenosin. Wyższy wynik – i jednocześnie najlepszy na całym rynku – należał tym razem do Orange Polska.

Telekom ten „na czysto” zdobył 17,1 tys. użytkowników. Odebrał tym samym palmę pierwszeństwa P4, właścicielowi marki Play, który notował najlepsze rezultaty przez 12 kwartałów wstecz (jak sam policzył). Tym razem Play ma wynik ujemny: w pierwszym kwartale br. jego rezultat to strata 11,48 tys. numerów.

Drugą siecią, której bilans przenosin był po pierwszych trzech miesiącach br. na plusie, jest T-Mobile Polska. Wynik tego telekomu jest jednak tylko nieznacznie nad kreską. Z rezultatem 395 sztuk nad kreską nie mieści się na podium.

Ostatni z dużych graczy komórkowych – Polkomtel, czyli właściciel marki Plus – w omawianym czasie oddał na czysto prawie 32 tys. użytkowników.

Na podium wirtualni operatorzy. Nadal bez Revoluta

Pod względem bilansu przenosin, za Orange Polska w pierwszym kwartale br. uplasowali się wirtualni operatorzy. Drugie miejsce należało do Viking Co, operatora marki Mobile Vikings (6 tys. numerów), a trzecie do Vectry (5,9 tys. numerów). Dopiero kolejne miejsce należało do marki Premium Mobile (grupa Cyfrowy Polsat, podobnie jak sieć Plus): tu bilans wyniósł 3,2 tys. numerów.

Nadal zaledwie drobne ruchy widać w bazie MVNO, który pozyskuje klientów na rzecz fintechu Revolut. Spółka 1 Global Operations pozyskała na czysto w minionym kwartale 139 numerów.

Według rzecznika Revoluta, z pakietów telefonii komórkowej oferowanych pod tą marką korzysta około tysiąca osób, spośród kilku tysięcy, którym marka dała w ub.r. taką możliwość.

Z sieci do sieci przenoszone są także numery telefonii stacjonarnej. Tu popularność przenosin jest dużo mniejsza. W I kwartale 2026 r. operatora zmieniło niecałe 72 tys. numerów. Największym dawcą jest Orange Polska (strata 18 tys. numerów).

Najlepszy wynik uzyskał natomiast operator Verizon Poland (ponad 13,4 tys. numerów na plusie).