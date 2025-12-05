Aktualizacja: 05.12.2025 08:05 Publikacja: 05.12.2025 04:00
Kobieta przy komputerze
Foto: Adobe Stock
378 umów na budowę sieci szybkiego internetu z 475 pierwotnie podpisanych realizują dziś firmy, które uzyskały wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).
To stan po ostatnim – czwartym – naborze wniosków o dofinansowanie z KPO. Różnica to umowy rozwiązane po zawarciu. Takie sytuacje miały miejsce w minionych latach. Największą porażką okazał się pod tym względem pierwszy nabór wniosków na dotacje z KPO z 2023 r. (rozwiązano wtedy umowy o wartości około 1 mld zł). W tym roku takich sytuacji nie odnotowano.
– W czwartym naborze KPO nie było przypadku rozwiązania podpisanej już umowy. Jeśli chodzi o sytuacje, w których nie doszło do jej zawarcia, mamy 15 takich przypadków, w tym trzy odstąpienia od podpisania umowy przez CPPC z uwagi na niezachowanie terminu na odesłanie podpisanej umowy zgodnie z Regulaminem wyboru. Każda z umów miała obejmować jeden projekt – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Paula Domachowska-Woźniak z biura prasowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa, czyli strony umów o dofinansowanie z inwestorami.
Widać więc poprawę, ale to nie oznacza, że wszystko idzie gładko. Według CPPC za sprawą realizowanych umów kosztem około 4,41 mld zł powstać ma sieć docierająca do około 960 tys. punktów adresowych w kraju.
Tymczasem, jak wynika z danych CPPC, do 26 listopada firmy zbudowały i otrzymały płatność za doprowadzenie sieci dla około 178 tys. adresów. To około 18-19 proc. celu, który ma być zrealizowany w większości do końca sierpnia przyszłego roku. W tym terminie inwestorzy powinni być gotowi z rozliczeniem infrastruktury zbudowanej za pieniądze uzyskane w tegorocznym, czwartym naborze z KPO.
CPPC zastrzega, że jeśli uwzględnić infrastrukturę faktycznie powstałą, a nie tylko tę rozliczoną, postęp inwestycji jest dużo większy. Dane przygotowane na naszą prośbę wskazują, że inwestycje zrealizowane są ogółem w 25 proc. (sieć dociera do 243 tys. adresów).
Stopień zaawansowania prac zależy od konkursu. W wypadku konkursu finansowanego z FERC – mamy 24 proc. W pierwszym konkursie z KPO – ponad 40 proc., w drugim – około 35 proc. Najmniej zaawansowana jest budowa sieci przez zwycięzców trzeciego i czwartego konkursu z KPO: nieco ponad 4 proc. i niecały 1 proc.
Według informacji medialnych rząd starać miał się o wydłużenie terminów na realizację inwestycji w szybki internet z KPO. – Informacje, które posiadamy, wskazują, że terminy na realizację inwestycji w sieć szerokopasmowego dostępu do internetu z KPO nie zostaną wydłużone – mówi Wojciech Szajnar, dyrektor CPPC.
Z jego wypowiedzi wynika jednak, że jest umiarkowanym optymistą co do tego, czy operatorzy zdążą zbudować łącza w terminach wynikających z zawartych umów. – Oceniam, że zagrożona może być realizacja części projektów objętych czwartym konkursem – mówi Wojciech Szajnar.
Co wtedy? Według dyrektora operatorzy będą musieli zwrócić niewykorzystaną część pieniędzy. Zaznacza on przy tym, że w umowach między CPPC a operatorami wpisano dwa terminy realizacji etapów inwestycji (tzw. kamienie milowe). Pierwszy to 31 sierpnia przyszłego roku, a drugi – 31 marca 2027 r. – Zrobiliśmy tak ze względu na informacje, że prowadzone są rozmowy z Komisją Europejską o wydłużeniu terminów na realizację projektów z KPO – tłumaczy Wojciech Szajnar. – Sankcji za nieosiągnięcie drugiego kamienia milowego nie przewidujemy – mówi.
Szajnar pokazuje też, jak CPPC stara się ułatwiać telekomom wywiązywanie się z zobowiązań. – Operatorzy mogą zgłaszać nam tzw. bariery inwestycyjne. Za brak realizacji inwestycji w takich miejscach nie są karani. Do tej pory zgłosili ich 30 tys. Ponadto inwestorzy co pewien czas mogą – ale nie muszą – wymienić punkty adresowe, co do których nie są pewni, iż uda się je podłączyć na inne – wylicza Wojciech Szajnar. – Ostatnia taka wymiana miała miejsce kilka dni temu – wskazuje.
Z powodu rozwiązanych umów w puli na inwestycje w szybki internet jest nadal dostępne około 2,2 mld zł. Na pytanie, co może się stać z tą sumą – instytucja nie ma odpowiedzi.
Największą liczbę projektów szerokopasmowych w ramach KPO i FERC – 28 obejmujących około 155 tys. gospodarstw domowych – realizuje Orange Polska.
Poza tym telekomem do największych beneficjentów tych programów należą takie firmy jak Asta-Net, Point, FCA, Grupa Zicom, Grupa Toya, Beskid Media, PBT Zachód, Tauron Obsługa Klienta i Agencja Rozwoju Mazowsza czy Polski Światłowód Otwarty.
Źródło: Rzeczpospolita
