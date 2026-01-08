Reklama

Ta sieć komórkowa zabrała najwięcej klientów rywalom. Jest też wielki przegrany

Liczba przeniesionych numerów ponownie wzrosła, ale nie wszyscy operatorzy skorzystali na większej aktywności klientów. Jedna sieć wyraźnie wiodła prym. Jak sobie radzi nowy na rynku komórkowym Revolut?

Publikacja: 08.01.2026 11:44

Telekomy wykazywały większą aktywność w walce o odbieranie klientów konkurentom

Telekomy wykazywały większą aktywność w walce o odbieranie klientów konkurentom

Foto: Bloomberg

Urszula Zielińska

W 2025 r. z sieci do sieci przeniesiono w Polsce 1,69 mln numerów komórkowych – poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej po Nowym Roku. To wynik o 11 proc. wyższy niż w 2024 r., gdy operatora zmieniło 1,51 mln numerów telefonii mobilnej.

Zieloni przegrali rok. Nie tylko Plus jest na minusie 

Świadczy to o większej aktywności telekomów w walce o odbieranie klientów konkurentom. Widoczna była ona zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Według danych zaprezentowanych przez UKE, najlepszy wynik przenosin uzyskał w 2025 r. P4, operator sieci Play. Bilans tego telekomu w minionym roku to 71,5 tys. pozyskanych na czysto numerów.

Na drugim miejscu uplasowała się mało znana posiadaczom komórek firma Tide Software (prawie 28 tys. numerów), zajmująca się prowadzeniem telefonicznej obsługi klientów (call center). Tide przejął też od konkurencji najwięcej numerów stacjonarnych w ub.r. (ponad 20 tys.).

Czytaj więcej

Sam Altman, szef OpenAI, stawia na nowe urządzenie dedykowane AI
Technologie
Pierwsze urządzenie AI rzuca wyzwanie smartfonom. Czym jest Gumdrop od twórców ChatGPT?
Reklama
Reklama

Trzecia lokata należy do Orange Polska, który za sprawą wyjątkowo udanego czwartego kwartału zakończył cały rok z wynikiem 27,2 tys. numerów na plusie.

Pozostali dwaj duzi operatorzy komórkowi: T-Mobile Polska i Polkomtel (Plus) nie mieli udanego roku na rynku przenoszenia numerów. T-Mobile Polska stracił prawie 69,5 tys. numerów, a Plus – ponad 169 tys. numerów.

Ci gracze przegrali z dużo mniejszymi operatorami wirtualnymi. Na dalszych miejscach po Orange Polska pod względem bilansu uplasował się wirtualny operator Mobile Vikings (ponad 26 tys. numerów), Vectra (prawie 23 tys.) czy Netia (15,5 tys. numerów).  

Skok Orange. Jak radzi sobie Revolut?  

W samym czwartym kwartale 2025 r. z sieci do sieci przeniesiono 452 tys. numerów komórkowych (wzrost o 3,7 proc. z 435,9 tys. rok wcześniej). Miał on duże znaczenie dla rocznych wyników czterech największych operatorów. Bilans Play to ponad 28,1 tys. pozyskanych na czysto numerów. Orange Polska – ponad 20,1 tys. na plusie. T-Mobile stracił w tym czasie ponad 35,2 tys. numerów, a Plus – prawie 66 tys.

Głośnym wydarzeniem na rynku usług komórkowych było wejście w ten biznes finansowej firmy Revolut. W Polsce wystartowała ona w grudniu z pakietami usług telefonii komórkowej, oferując rozwiązanie oparte o e-SIM. Korzysta z pośrednictwa wirtualnego operatora – firmy 1 Global Operations (1 Global przejęło Truphone). Korzysta ona z infrastruktury P4. 

Nie widać istotnej fali przenosin numerów do 1 Global, choć trzeba zauważyć, że w ostatnim kwartale bilans tego operatora wirtualnego był na tyle wysoki (120 pozyskanych na czysto numerów), że i w całym roku jego wynik był dodatni (58 sztuk).

Reklama
Reklama

Tak słabe wyniki przenosin nie muszą oznaczać porażki Revolutu jako takiej. Jest możliwe, że użytkownicy tej firmy będą traktować numer od 1 Global jako dodatkowy i korzystać z niego w podróży dla usług roamingowych, podobnie jak z usług samego Revolutu.  

Czytaj więcej

W Polsce Revolut działa na litewskiej licencji bankowej. Poza usługami finansowymi i telekomunikacyj
Globalne Interesy
Revolut rusza z nową usługą, Polska jest pierwsza. Telekomy mogą się bać

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Polkomtel Orange Polska Revolut Marki Play Plus T-Mobile
Kobieta przy komputerze
Telekomunikacja
Internet z KPO mocno opóźniony? Gotowe tylko 25 proc. sieci
Polacy częściej zmieniają sieci komórkowe niż w ubiegłym roku
Telekomunikacja
Które sieci komórkowe wybierali Polacy? Zwycięzców jest dwóch
Kilkunastu kandydatów walczy o fotel prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Telekomunikacja
Duże zainteresowanie naborem na nadzorcę rynku telekomunikacyjnego. Kto wystartował?
Mimo licznych sposobów na przywiązanie klientów prawie 400 tys. z nich zmieniło sieć w pierwszym kwa
Telekomunikacja
Oto, które sieci komórkowe wybierają polscy użytkownicy. I od kogo uciekają
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Revolut to globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 60 mln klientów na świecie, w tym p
Telekomunikacja
Brytyjski gigant finansowy wchodzi do Polski z siecią komórkową. Cenowy atak
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama