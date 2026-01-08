Ta sieć komórkowa zabrała najwięcej klientów rywalom. Jest też wielki przegrany

Aktualizacja: 08.01.2026 13:04 Publikacja: 08.01.2026 11:44
Telekomy wykazywały większą aktywność w walce o odbieranie klientów konkurentom
W 2025 r. z sieci do sieci przeniesiono w Polsce 1,69 mln numerów komórkowych – poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej po Nowym Roku. To wynik o 11 proc. wyższy niż w 2024 r., gdy operatora zmieniło 1,51 mln numerów telefonii mobilnej.
Świadczy to o większej aktywności telekomów w walce o odbieranie klientów konkurentom. Widoczna była ona zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
Według danych zaprezentowanych przez UKE, najlepszy wynik przenosin uzyskał w 2025 r. P4, operator sieci Play. Bilans tego telekomu w minionym roku to 71,5 tys. pozyskanych na czysto numerów.
Na drugim miejscu uplasowała się mało znana posiadaczom komórek firma Tide Software (prawie 28 tys. numerów), zajmująca się prowadzeniem telefonicznej obsługi klientów (call center). Tide przejął też od konkurencji najwięcej numerów stacjonarnych w ub.r. (ponad 20 tys.).
Trzecia lokata należy do Orange Polska, który za sprawą wyjątkowo udanego czwartego kwartału zakończył cały rok z wynikiem 27,2 tys. numerów na plusie.
Pozostali dwaj duzi operatorzy komórkowi: T-Mobile Polska i Polkomtel (Plus) nie mieli udanego roku na rynku przenoszenia numerów. T-Mobile Polska stracił prawie 69,5 tys. numerów, a Plus – ponad 169 tys. numerów.
Ci gracze przegrali z dużo mniejszymi operatorami wirtualnymi. Na dalszych miejscach po Orange Polska pod względem bilansu uplasował się wirtualny operator Mobile Vikings (ponad 26 tys. numerów), Vectra (prawie 23 tys.) czy Netia (15,5 tys. numerów).
W samym czwartym kwartale 2025 r. z sieci do sieci przeniesiono 452 tys. numerów komórkowych (wzrost o 3,7 proc. z 435,9 tys. rok wcześniej). Miał on duże znaczenie dla rocznych wyników czterech największych operatorów. Bilans Play to ponad 28,1 tys. pozyskanych na czysto numerów. Orange Polska – ponad 20,1 tys. na plusie. T-Mobile stracił w tym czasie ponad 35,2 tys. numerów, a Plus – prawie 66 tys.
Głośnym wydarzeniem na rynku usług komórkowych było wejście w ten biznes finansowej firmy Revolut. W Polsce wystartowała ona w grudniu z pakietami usług telefonii komórkowej, oferując rozwiązanie oparte o e-SIM. Korzysta z pośrednictwa wirtualnego operatora – firmy 1 Global Operations (1 Global przejęło Truphone). Korzysta ona z infrastruktury P4.
Nie widać istotnej fali przenosin numerów do 1 Global, choć trzeba zauważyć, że w ostatnim kwartale bilans tego operatora wirtualnego był na tyle wysoki (120 pozyskanych na czysto numerów), że i w całym roku jego wynik był dodatni (58 sztuk).
Tak słabe wyniki przenosin nie muszą oznaczać porażki Revolutu jako takiej. Jest możliwe, że użytkownicy tej firmy będą traktować numer od 1 Global jako dodatkowy i korzystać z niego w podróży dla usług roamingowych, podobnie jak z usług samego Revolutu.
