Ta sieć komórkowa zabrała najwięcej klientów rywalom. Jest też wielki przegrany

W 2025 r. z sieci do sieci przeniesiono w Polsce 1,69 mln numerów komórkowych – poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej po Nowym Roku. To wynik o 11 proc. wyższy niż w 2024 r., gdy operatora zmieniło 1,51 mln numerów telefonii mobilnej.

Świadczy to o większej aktywności telekomów w walce o odbieranie klientów konkurentom. Widoczna była ona zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Według danych zaprezentowanych przez UKE, najlepszy wynik przenosin uzyskał w 2025 r. P4, operator sieci Play. Bilans tego telekomu w minionym roku to 71,5 tys. pozyskanych na czysto numerów.

Na drugim miejscu uplasowała się mało znana posiadaczom komórek firma Tide Software (prawie 28 tys. numerów), zajmująca się prowadzeniem telefonicznej obsługi klientów (call center). Tide przejął też od konkurencji najwięcej numerów stacjonarnych w ub.r. (ponad 20 tys.).