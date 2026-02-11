Polakom PIT-y rozliczy AI? Chatboty wchodzą do gry

Aktualizacja: 11.02.2026 06:54 Publikacja: 11.02.2026 06:06
15 proc. Polaków radziło się chatbota w sprawach podatków
Foto: Adobe Stock
Wypełnianie deklaracji podatkowych nie należy do przyjemności, dlatego Polacy coraz częściej o pomoc proszą sztuczną inteligencję. Z najnowszych badań wynika, że w ub. r. 15 proc. z nas korzystało z pomocy chatbota, by dowiedzieć się, jak podejść do tych formalności. Co jednak ryzykowne, aż 10 proc. wykorzystało bota, w ogóle nie weryfikując otrzymanych odpowiedzi.
Z raportu SW Research na zlecenie PITax, który „Rzeczpospolita” publikuje jako pierwsza, wyłania się obraz społeczeństwa, dla którego coroczne spotkanie z fiskusem jest źródłem ogromnego stresu. Aż 56 proc. ankietowanych wprost przyznaje, że boi się popełnienia błędów w rocznym zeznaniu. Choć od 15 lutego ponad 20 milionów Polaków może skorzystać z gotowych deklaracji w systemach rządowych, zaufanie do państwowej automatyzacji jest ograniczone. Przyczyną tego stanu rzeczy jest rosnąca dezorientacja. Blisko 40 proc. respondentów nie ma pewności, czy zasady rozliczeń uległy zmianie w ciągu ostatniego roku. To wzrost o 6 pkt. proc. względem poprzedniego sezonu. Paradoksalnie, im bardziej proces jest „ułatwiany” przez algorytmy Ministerstwa Finansów, tym bardziej obywatele czują, że coś istotnego może im umknąć w gąszczu skomplikowanych przepisów. Co piąty badany wskazuje wprost: przepisy są dla mnie niezrozumiałe.
– Mimo że rozliczenie PIT za sprawą rządowych systemów jest w teorii coraz prostsze, to poziom niepewności pozostaje wysoki – komentuje dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy PITax.
Największym „polem bitwy” są ulgi podatkowe. Aż 88 proc. Polaków deklaruje chęć lepszego poznania odliczeń, które mogłyby obniżyć ich daninę – to wyraźny sygnał, że w dobie niepewności gospodarczej każda złotówka ma znaczenie. Niestety, co trzeci podatnik przyznaje, że nie zna ulg, z których mógłby skorzystać. I to właśnie tutaj pojawia się największy sceptycyzm wobec systemów państwowych. Ponad połowa ankietowanych (51 proc.) woli samodzielnie weryfikować dostępne odliczenia, zamiast wierzyć, że rządowy automat zrobi to za nich.
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja bierze się za księgowych. Rodzima spółka Spice Solutions stworzyła narzędzi...
Istnieje uzasadniona obawa, że systemy fiskusa są zaprogramowane tak, by poprawnie naliczyć podatek, ale niekoniecznie by go zoptymalizować na korzyść obywatela. Dlatego 41 proc. badanych szuka wsparcia u niezależnych doradców lub w komercyjnych programach, które „prowadzą za rękę”.
Choć sztuczna inteligencja (AI) staje się codziennością, w finansach osobistych zderzyła się ze ścianą. Popularność narzędzi typu ChatGPT rośnie – korzysta z nich już co czwarty podatnik (to wzrost o 20 proc. rok do roku) – ale ich rola kończy się na wstępnym zbieraniu informacji. Tylko 15 proc. użytkowników uznało odpowiedzi algorytmów za kompletne i jakościowe. Co ciekawe, 10 proc. ankietowanych korzystało z AI, ale nie weryfikowało tych odpowiedzi (4 proc. znalazło w nich błędy). Mimo to aż 67 proc. Polaków stanowczo odrzuca pomysł, by to sztuczna inteligencja w całości wypełniła za nich zeznanie (to odsetek wyższy o 2 pkt. proc. niż rok wcześniej). Wzrost sceptycyzmu jest zrozumiały: odpowiedzialność karna i skarbowa przed urzędem jest zbyt duża, by powierzyć ją maszynie, która potrafi „halucynować” lub podawać nieaktualne dane. Tak uważa 36 proc. respondentów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czy w wyścigu o dominację na rynku sztucznej inteligencji wszystkie chwyty są dozwolone? Wygląda na to, że nie m...
Brytyjska służba zdrowia zyska nowe, potężne narzędzie do wczesnego wykrywania raka płuc. Pilotażowy program NHS...
Anthropic, amerykańska firma zajmująca się sztuczną inteligencją, poinformowała, że nie zamierza wprowadzać rekl...
Google Genie mocno wystraszyło producentów gier i inwestorów. Nie ma wątpliwości, że może odmienić świat rozrywk...
W wirtualnym ekosystemie Moltbook, o którym w branży od kilku dni jest bardzo głośno, doszło do zaskakującego zj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas