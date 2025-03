Bot biegłym rewidentem. Księgowa AI prześwietli firmy

System eMelissa Bot Analyzer może być bezcennym wsparciem dla audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów. Czy ich zastąpi? Dziś tego nie można wykluczyć. Opracowana przez polską firmę AI jest bowiem nad wyraz wydajna. Kilkanaście sekund potrzebne na zweryfikowanie tysięcy dokumentów to wynik, który jest nie do powtórzenia dla człowieka. Wykonanie takiej pracy wytrawnemu audytorowi zajęłoby kilkadziesiąt godzin.

Jak AI zmieni księgowość?

Start-up z Poznania nie ukrywa, iż ta technologia to dopiero początek nowych rozwiązań dla audytu i biegłych rewidentów. Spice Solutions liczy, że opracowana technologia ułatwi pracę audytorów, a także pozwoli na zwiększenie wydajności całej branży. Z oferty poznańskiej firmy, kierowanej przez Arkadiusza Szwaka, korzysta ok. 3 tys. użytkowników na całym świecie. Chodzi o rozwiązania do automatyzacji i digitalizacji procesów księgowych (dzięki autorskiemu oprogramowaniu firma przyspiesza obieg informacji w organizacjach, co pozwala na szybsze i dokładniejsze zarządzanie danymi finansowymi). Jak podkreśla prezes Speice Solutions, spółka stawia na mocną ekspansję międzynarodową, koncentrując się na rynkach azjatyckich.

– Na co dzień pracujemy z dokumentami i danymi. Wiele czynności prowadzonych przez audytorów wewnętrznych to powtarzalne, żmudne zadania, które trwają kilkanaście godzin. Początkowo zastanowiliśmy się, jak możemy to rozwiązać w naszych wyzwaniach, a z czasem przyniosło to efekt w postaci nowego rozwiązania przeznaczonego dla klientów – wspomina Arkadiusz Szwak.

Mowa o systemie eMelissa Bot Analyzer. – Bot pozwala na przyspieszenie, udoskonalenie i zwiększenie wydajności i jakości pracy audytora wewnętrznego, który weryfikował standard jakości usług księgowych - mówi prezes Spice Solutions. - Liczymy, że ułatwimy pracę audytorom i pozwolimy skupić im się na ważniejszych działaniach niż mechaniczne sprawdzanie dokumentów i zawartych w nich danych – kontynuuje.