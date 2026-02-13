Tajemnica rzymskiej gry sprzed 2 tys. lat rozwiązana. Pomogła AI

Innowacyjna metoda polegała na tym, że wirtualni gracze testowali ponad sto zestawów możliwych reguł. Celem było ustalenie, które z nich najlepiej tłumaczą ślady zużycia widoczne na kamieniu – informują archeolog z Uniwersytetu w Lejdzie Walter Crist i jego współpracownicy.

Tajemniczy rzymski kamień znajduje się w Het Romeins Museum w Heerlen w Holandii. Heerlen zostało zbudowane na ruinach rzymskiego miasta Coriovallum Foto: Photo by HANDOUT / ANTIQUITY / AFP

Archeolożka Véronique Dasen z Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii nazwała badanie „przełomowym” i dodała, że zastosowaną technikę można wykorzystać do analiz innych „zaginionych” gier. – Wyniki zachęcają archeologów do ponownego przyjrzenia się graffiti z okresu rzymskiego, które mogą być w rzeczywistości planszami do podobnych gier, nieobecnych w źródłach pisanych – powiedziała portalowi ScienceNews.org.

Tajemnicza plansza znaleziona w ruinach rzymskiego miasta

Planszę, mającą zaledwie 20 centymetrów szerokości, odnaleziono 100 lat temu w holenderskim mieście Heerlen i wystawiono w lokalnym muzeum. Heerlen leży na ruinach rzymskiego miasta Coriovallum. Kontekst archeologiczny znaleziska jest nieznany, a w przekazach z czasów rzymskich – które w tym regionie trwały do V wieku – nie ma wzmianki o takiej grze.