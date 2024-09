Japońscy naukowcy odkryli setki ogromnych rysunków w Peru. Przełomowa metoda

Co przedstawiają słynne geoglify z Peru?

Model AI był szczególnie dobry w wykrywaniu mniejszych geoglifów o charakterze reliefowym, które trudniej dostrzec gołym okiem. Wśród nowo odkrytych figur znajdowały się gigantyczne rysunki o charakterze liniowym, przedstawiające głównie dzikie zwierzęta, ale także mniejsze z motywami abstrakcyjnych humanoidów i udomowionych ssaków.

Naukowcy wykorzystali AI do analizy ogromnej ilości danych geoprzestrzennych wytworzonych przez samoloty w celu zidentyfikowania obszarów, w których mogliby znaleźć więcej geoglifów.

Kim byli ludzie z Nazca?

Ludzie, którzy stworzyli cywilizację Nazca, żyli na obszarze południowo-zachodniego Peru w latach od 200 p.n.e. do 700 n.e. To, co skłoniło ich do stworzenia linii, uznanych za miejsce światowego dziedzictwa UNESCO, pozostaje tajemnicą. Niektórzy naukowcy uważają, że mają one znaczenie astrologiczne i religijne. Pierwsze geoglify odkryto w 1927 r.