Reklamy w AI? Amerykański potentat mówi „nie” i uderza w ChatGPT

– Chcemy, aby Claude działał jednoznacznie w interesie naszych użytkowników – pisze firma w nowym wpisie na blogu. – Dlatego podjęliśmy decyzję: Claude pozostanie wolny od reklam. Nasi użytkownicy nie zobaczą „sponsorowanych” linków obok rozmów z Claude’em, a jego odpowiedzi nie będą pod wpływem reklamodawców ani nie będą zawierać lokowania produktów stron trzecich, o które użytkownicy nie prosili – czytamy w komunikacie.

Firma tłumaczy, dlaczego reklamy zagrażałyby jakości AI

Anthropic wyjaśnia, że obecność reklam „byłaby nie do pogodzenia z tym, czym chcemy, aby Claude był”. Firma sugeruje, że motywacja zysku mogłaby kolidować z udzielaniem najbardziej pomocnych porad osobom pytającym np. o problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia snu, a reklamy mogłyby rozpraszać użytkowników korzystających z Claude’a do pracy.

Jednocześnie Anthropic pozostawia sobie furtkę do zmiany decyzji w przyszłości. – Jeśli będziemy musieli ponownie rozważyć to podejście, będziemy transparentni co do powodów takiej decyzji – informuje firma w komunikacie.

Reklamy w ChatGPT coraz bliżej

Ewentualna zmiana stanowiska za kilka lat mogłaby jednak wyglądać na hipokryzję w świetle nowej reklamy emitowanej podczas Super Bowl, która ma podkreślić obecne stanowisko firmy – komentuje portal The Verge. To jedna z czterech reklam opublikowanych dotąd na YouTubie w podobnym tonie, przedstawiających uczłowieczone systemy AI, które wtrącają reklamy w trakcie udzielania porad. Jak informuje „The Wall Street Journal”, skrócona, 30-sekundowa wersja spotu zostanie wyemitowana w niedzielę podczas meczu, a osobna, minutowa reklama z „terapeutą AI” wyświetlającym reklamy pojawi się w trakcie programu poprzedzającego wydarzenie.