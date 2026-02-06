Reklamy w AI? Amerykański potentat mówi „nie” i uderza w ChatGPT

Aktualizacja: 06.02.2026 10:54 Publikacja: 06.02.2026 10:52
Dario Amodei, współzałożyciel i dyrektor generalny Anthropic, ma inną wizję biznesu AI niż OpenAI
Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg
– Chcemy, aby Claude działał jednoznacznie w interesie naszych użytkowników – pisze firma w nowym wpisie na blogu. – Dlatego podjęliśmy decyzję: Claude pozostanie wolny od reklam. Nasi użytkownicy nie zobaczą „sponsorowanych” linków obok rozmów z Claude’em, a jego odpowiedzi nie będą pod wpływem reklamodawców ani nie będą zawierać lokowania produktów stron trzecich, o które użytkownicy nie prosili – czytamy w komunikacie.
Anthropic wyjaśnia, że obecność reklam „byłaby nie do pogodzenia z tym, czym chcemy, aby Claude był”. Firma sugeruje, że motywacja zysku mogłaby kolidować z udzielaniem najbardziej pomocnych porad osobom pytającym np. o problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia snu, a reklamy mogłyby rozpraszać użytkowników korzystających z Claude’a do pracy.
Czytaj więcej
OpenAI podejmuje jeden z najważniejszych kroków w swojej historii. Reklamy mają pomóc sfinansować...
Jednocześnie Anthropic pozostawia sobie furtkę do zmiany decyzji w przyszłości. – Jeśli będziemy musieli ponownie rozważyć to podejście, będziemy transparentni co do powodów takiej decyzji – informuje firma w komunikacie.
Ewentualna zmiana stanowiska za kilka lat mogłaby jednak wyglądać na hipokryzję w świetle nowej reklamy emitowanej podczas Super Bowl, która ma podkreślić obecne stanowisko firmy – komentuje portal The Verge. To jedna z czterech reklam opublikowanych dotąd na YouTubie w podobnym tonie, przedstawiających uczłowieczone systemy AI, które wtrącają reklamy w trakcie udzielania porad. Jak informuje „The Wall Street Journal”, skrócona, 30-sekundowa wersja spotu zostanie wyemitowana w niedzielę podczas meczu, a osobna, minutowa reklama z „terapeutą AI” wyświetlającym reklamy pojawi się w trakcie programu poprzedzającego wydarzenie.
Żadna z reklam nie wymienia z nazwy ChatGPT, ale ich adresat jest oczywisty. OpenAI poinformowało w zeszłym miesiącu, że reklamy wkrótce pojawią się w ChatGPT dla użytkowników darmowych oraz korzystających z tańszego planu Go. Mają one być „wyraźnie oznaczone” i oddzielone od odpowiedzi chatbota na pytania użytkowników.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Google Genie mocno wystraszyło producentów gier i inwestorów. Nie ma wątpliwości, że może odmienić świat rozrywk...
W wirtualnym ekosystemie Moltbook, o którym w branży od kilku dni jest bardzo głośno, doszło do zaskakującego zj...
Wielkie wydatki na sztuczną inteligencję i konkurencja innych chatbotów nie osłabiły pozycji Google — wręcz prze...
Sektor sztucznej inteligencji ma nowego, globalnego giganta z polskimi korzeniami. ElevenLabs, firma założona pr...
Amazon planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do przyspieszenia procesu produkcji filmów i seriali. Tymczasem...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas