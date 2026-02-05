Reklama

Boom na AI napędza Google. Koncern szykuje rekordowe wydatki

Wielkie wydatki na sztuczną inteligencję i konkurencja innych chatbotów nie osłabiły pozycji Google — wręcz przeciwnie. Koncern zwiększa zyski, poprawia wyniki w wyszukiwarce i zapowiada rekordowe inwestycje w AI.

Publikacja: 05.02.2026 11:54

Google złapał wiatr w żagle w wyścigu AI w ostatnich miesiącach dzięki wprowadzeniu na rynek nowych

Google złapał wiatr w żagle w wyścigu AI w ostatnich miesiącach dzięki wprowadzeniu na rynek nowych modeli Gemini, wykorzystując swoje ogromne dochody i zaawansowane wewnętrzne układy scalone

Foto: Alex Kraus/Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Google podniósł swoją prognozę nakładów inwestycyjnych w 2026 r. do przedziału od 175 mld do 185 mld dol., znacznie przekraczając oczekiwania analityków wynoszące około 120 mld dol. Inwestycje kapitałowe w czwartym kwartale wzrosły prawie dwukrotnie do 27,9 mld dol. w porównaniu z rokiem poprzednim, w sumie zwiększając wydatki w 2025 r. do 91,4 mld dol.

Google złapał wiatr w żagle w wyścigu AI w ostatnich miesiącach dzięki wprowadzeniu na rynek nowych modeli Gemini, wykorzystując swoje ogromne dochody i zaawansowane wewnętrzne układy scalone do odzyskania pozycji nad rywalami, w tym OpenAI.

AI napędza zyski i reklamę Google

Dyrektor generalny Sundar Pichai argumentował, że jego ogromne inwestycje w AI były wspierane przez duże skoki zysków i przepływów pieniężnych, ponieważ przychody z reklam nadal rosną, a popyt na AI podniósł także zainteresowanie takimi usługami jak chmura obliczeniowa.

– Popyt, jaki obserwujemy na wszystkich płaszczyznach w odniesieniu do naszych usług – i to, w co musimy zainwestować w Google DeepMind i w chmurę – jest wyjątkowo silny – mówił na konferencji wynikowej. Dodał, że pomimo dużych inwestycji w centra danych i własne, niestandardowe układy scalone AI, znane jako TPU, nadal spodziewa się, że popyt ze strony laboratorium badawczego DeepMind i klientów przewyższy nową moc obliczeniową, jaką może Google wprowadzić do sieci. Akcje Google początkowo spadły o ponad 7 proc. w handlu posesyjnym, gdy inwestorzy analizowali zawrotne liczby nakładów inwestycyjnych, ale odbiły się, tracąc ostatecznie już tylko 1,5 proc.

Microsoft również ujawnił w zeszłym tygodniu duży wzrost nakładów inwestycyjnych – które w tym roku mają przekroczyć 140 mld dol., a akcje firmy spadły o ponad 10 proc. Z kolei Meta odnotowała wzrost, mimo że prognozowała roczne nakłady inwestycyjne na poziomie 135 mld dol., ponieważ gigant mediów społecznościowych udowodnił, że sztuczna inteligencja poprawia skuteczność reklam.

Chatboty nie zabrały ruchu wyszukiwarce 

Zysk netto Google wzrósł w czwartym kwartale o 30 proc. do 34,5 mld dol. rdr. Spółka macierzysta Alphabet osiągnęła zysk w 2025 r. na poziomie 132 mld dol. Roczna sprzedaż po raz pierwszy przekroczyła 400 mld dol. Podstawowa działalność Google w zakresie wyszukiwania i reklamy wzrosła w tym kwartale o 17 proc. rdr, z przychodem 63,1 mld dol. Pomogło to rozwiać obawy, że chatboty oparte na sztucznej inteligencji od konkurentów, w tym ChatGPT firmy OpenAI i Grok firmy Elona Muska, podkradają użytkowników tradycyjnym wyszukiwarkom.

Przychody z chmury wzrosły o 48 proc. do 17,7 mld dol., ponieważ rośnie zapotrzebowanie na moc obliczeniową do trenowania i uruchamiania modeli AI.

Pichai zwrócił również uwagę na wzrost w aplikacji Gemini, jej głównym produkcie konsumenckim z zakresu sztucznej inteligencji, która ma obecnie 750 mln użytkowników miesięcznie, o 100 mln więcej niż w poprzednim kwartale. Nadal jednak pozostaje ona w tyle za liderem rynku OpenAI, który twierdzi, że ponad 850 mln osób tygodniowo korzysta z ChatGPT.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Google Internet ChatGPT
