Boom na AI napędza Google. Koncern szykuje rekordowe wydatki

Google złapał wiatr w żagle w wyścigu AI w ostatnich miesiącach dzięki wprowadzeniu na rynek nowych modeli Gemini, wykorzystując swoje ogromne dochody i zaawansowane wewnętrzne układy scalone
Google podniósł swoją prognozę nakładów inwestycyjnych w 2026 r. do przedziału od 175 mld do 185 mld dol., znacznie przekraczając oczekiwania analityków wynoszące około 120 mld dol. Inwestycje kapitałowe w czwartym kwartale wzrosły prawie dwukrotnie do 27,9 mld dol. w porównaniu z rokiem poprzednim, w sumie zwiększając wydatki w 2025 r. do 91,4 mld dol.
Google złapał wiatr w żagle w wyścigu AI w ostatnich miesiącach dzięki wprowadzeniu na rynek nowych modeli Gemini, wykorzystując swoje ogromne dochody i zaawansowane wewnętrzne układy scalone do odzyskania pozycji nad rywalami, w tym OpenAI.
Dyrektor generalny Sundar Pichai argumentował, że jego ogromne inwestycje w AI były wspierane przez duże skoki zysków i przepływów pieniężnych, ponieważ przychody z reklam nadal rosną, a popyt na AI podniósł także zainteresowanie takimi usługami jak chmura obliczeniowa.
– Popyt, jaki obserwujemy na wszystkich płaszczyznach w odniesieniu do naszych usług – i to, w co musimy zainwestować w Google DeepMind i w chmurę – jest wyjątkowo silny – mówił na konferencji wynikowej. Dodał, że pomimo dużych inwestycji w centra danych i własne, niestandardowe układy scalone AI, znane jako TPU, nadal spodziewa się, że popyt ze strony laboratorium badawczego DeepMind i klientów przewyższy nową moc obliczeniową, jaką może Google wprowadzić do sieci. Akcje Google początkowo spadły o ponad 7 proc. w handlu posesyjnym, gdy inwestorzy analizowali zawrotne liczby nakładów inwestycyjnych, ale odbiły się, tracąc ostatecznie już tylko 1,5 proc.
Microsoft również ujawnił w zeszłym tygodniu duży wzrost nakładów inwestycyjnych – które w tym roku mają przekroczyć 140 mld dol., a akcje firmy spadły o ponad 10 proc. Z kolei Meta odnotowała wzrost, mimo że prognozowała roczne nakłady inwestycyjne na poziomie 135 mld dol., ponieważ gigant mediów społecznościowych udowodnił, że sztuczna inteligencja poprawia skuteczność reklam.
Zysk netto Google wzrósł w czwartym kwartale o 30 proc. do 34,5 mld dol. rdr. Spółka macierzysta Alphabet osiągnęła zysk w 2025 r. na poziomie 132 mld dol. Roczna sprzedaż po raz pierwszy przekroczyła 400 mld dol. Podstawowa działalność Google w zakresie wyszukiwania i reklamy wzrosła w tym kwartale o 17 proc. rdr, z przychodem 63,1 mld dol. Pomogło to rozwiać obawy, że chatboty oparte na sztucznej inteligencji od konkurentów, w tym ChatGPT firmy OpenAI i Grok firmy Elona Muska, podkradają użytkowników tradycyjnym wyszukiwarkom.
Przychody z chmury wzrosły o 48 proc. do 17,7 mld dol., ponieważ rośnie zapotrzebowanie na moc obliczeniową do trenowania i uruchamiania modeli AI.
Pichai zwrócił również uwagę na wzrost w aplikacji Gemini, jej głównym produkcie konsumenckim z zakresu sztucznej inteligencji, która ma obecnie 750 mln użytkowników miesięcznie, o 100 mln więcej niż w poprzednim kwartale. Nadal jednak pozostaje ona w tyle za liderem rynku OpenAI, który twierdzi, że ponad 850 mln osób tygodniowo korzysta z ChatGPT.
