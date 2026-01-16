Technologiczni giganci idą na giełdę. W grze astronomiczna kwota

Aktualizacja: 17.01.2026 02:51 Publikacja: 16.01.2026 21:08
Potentaci sztucznej inteligencji chcą wykorzystać zainteresowanie inwestorów. Czas na giełdę
Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Po trzech latach posuchy globalny rynek kapitałowy wchodzi w 2026 r. z nową energią. Stabilizacja stóp procentowych w USA i boom na sztuczną inteligencję otwierają drogę do rekordowych debiutów. W blokach startowych stoją już OpenAI, Anthropic i SpaceX, których łączna wycena – jak wynika z prognoz – może przekroczyć 1,6 biliona dolarów.
Na razie najbardziej konkretne kroki w kierunku upublicznienia podjęła firma Muska. Jak donosi "The New York Times", SpaceX prowadzi już zaawansowane rozmowy z bankami i oficjalnie poinformowała akcjonariuszy o planach IPO. Po grudniowej sprzedaży akcji na rynku wtórnym spółka wyceniana jest na 800 mld dol.. Co ciekawe, w narracji dla inwestorów firma mocno akcentuje wątek sztucznej inteligencji – środki pozyskane z giełdy mają zostać przeznaczone m.in. na budowę centrów danych AI umieszczonych w przestrzeni kosmicznej.
Nie próżnuje również inni potężni gracze branży AI. Anthropic, twórca modelu Claude, w grudniu zaangażował renomowaną kancelarię prawną Wilson Sonsini rozpoczynając przygotowania do debiutu. Z kolei twórca ChatGPT, firma OpenAI, poświęciła cały ub. r. na skomplikowaną transformację korporacyjną – przekształcenie ze struktury non-profit w podmiot nastawiony na zysk. Zmiana ta była niezbędna, aby umożliwić wejście na parkiet. Sam Altman, szef spółki, w grudniowym podcaście nie ukrywał jednak swojego sceptycyzmu perspektywą kierowania spółką publiczną. Jednocześnie pragmatycznie stwierdził, że OpenAI „potrzebuje dużo kapitału”, a obecna formuła wkrótce wyczerpie limity akcjonariuszy.
Czytaj więcej
Jeżeli firmy AI nie będą informowały o zmianach, jakie czekają społeczeństwo w związku z wdrożeni...
Altman nie ukrywa, że IPO ma cel ściśle ratunkowy: pokrycie gigantycznych kosztów trenowania modeli. Analitycy zwracają uwagę, że przy obecnym tempie „spalania gotówki” (z ang. cash burn rate), firma może nie osiągnąć rentowności operacyjnej przed 2029 r. W tej sytuacji to właśnie giełda ma być kroplówką podtrzymującą wyścig zbrojeń AI.
Zupełnie inna narracja płynie z obozu Anthropic, gdzie spółka, wspierana przez Amazon i Google, pozycjonuje się jako „bezpieczna przystań” dla wielkiego biznesu. W prospektach emisyjnych kluczowym aktywem nie jest tylko sam model Claude, ale koncepcja „Constitutional AI” (Sztucznej Inteligencji Konstytucyjnej). To system, który ma gwarantować przewidywalność i zgodność z regulacjami – cechy, za które banki i korporacje płacą dziś premię. W przeciwieństwie do konsumenckiego nastawienia OpenAI (B2C), Anthropic generuje większość przychodów z rynku enterprise (B2B), co w oczach konserwatywnych inwestorów czyni ją mniej ryzykowną, mimo niższej ogólnej wyceny.
Najbardziej futurystyczną wizję roztacza jednak SpaceX. Jego sieć satelitów Starlink generuje już ponad 12 mld dol. rocznego przychodu. Teraz potrzeba pieniędzy nie tylko na loty na Marsa, ale też nowy segment rynku: orbitalne centra danych. Przeniesienie serwerów AI w kosmos ma rozwiązać dwa ziemskie problemy – gigantyczne zapotrzebowanie na energię oraz kłopoty z chłodzeniem procesorów, oferując nielimitowany dostęp do energii słonecznej i próżni. Podobne plany ma zresztą Google.
Jest też i inny ciekawy aspekt IPO gigantów. Wejście tych trzech podmiotów na giełdę będzie miało wymiar społeczny wewnątrz samej Doliny Krzemowej – firma badawcza Sacra szacuje, że, biorąc pod uwagę obecne wyceny, liczbę pracowników oraz pakiety opcji na akcje, upublicznienie Anthropic, SpaceX i OpenAI może „stworzyć” ponad 16 tys. nowych milionerów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po cichu OpenAI udostępniło narzędzie, które ma rzucić wyzwanie popularnemu translatorowi Google’a. Czy ChatGPT...
Wycena Alphabetu, spółki-matki Google'a, osiągnęła 4 bln dol. dzięki giełdowej hossie napędzanej sztuczną inteli...
Miesiąc po wejściu w życie australijskiego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez nastolatków przed...
Kontrowersyjny miliarder opublikował na platformie X wymowny wpis: „Bravo” i umieszczając obok polską flagę. To...
Podczas gdy Donald Trump ponownie eskaluje retorykę dotyczącą przejęcia Grenlandii, powołując się na bezpieczeńs...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas