Technologiczni giganci idą na giełdę. W grze astronomiczna kwota

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego rok 2026 może być przełomowy dla amerykańskiej giełdy?

Na co planuje przeznaczyć pozyskane z IPO środki firma SpaceX?

Jakie strategiczne zmiany wprowadziło OpenAI przed planowanym debiutem na giełdzie?

Po trzech latach posuchy globalny rynek kapitałowy wchodzi w 2026 r. z nową energią. Stabilizacja stóp procentowych w USA i boom na sztuczną inteligencję otwierają drogę do rekordowych debiutów. W blokach startowych stoją już OpenAI, Anthropic i SpaceX, których łączna wycena – jak wynika z prognoz – może przekroczyć 1,6 biliona dolarów.

Pieniądze na kosmiczne centra danych

Na razie najbardziej konkretne kroki w kierunku upublicznienia podjęła firma Muska. Jak donosi "The New York Times", SpaceX prowadzi już zaawansowane rozmowy z bankami i oficjalnie poinformowała akcjonariuszy o planach IPO. Po grudniowej sprzedaży akcji na rynku wtórnym spółka wyceniana jest na 800 mld dol.. Co ciekawe, w narracji dla inwestorów firma mocno akcentuje wątek sztucznej inteligencji – środki pozyskane z giełdy mają zostać przeznaczone m.in. na budowę centrów danych AI umieszczonych w przestrzeni kosmicznej.

Nie próżnuje również inni potężni gracze branży AI. Anthropic, twórca modelu Claude, w grudniu zaangażował renomowaną kancelarię prawną Wilson Sonsini rozpoczynając przygotowania do debiutu. Z kolei twórca ChatGPT, firma OpenAI, poświęciła cały ub. r. na skomplikowaną transformację korporacyjną – przekształcenie ze struktury non-profit w podmiot nastawiony na zysk. Zmiana ta była niezbędna, aby umożliwić wejście na parkiet. Sam Altman, szef spółki, w grudniowym podcaście nie ukrywał jednak swojego sceptycyzmu perspektywą kierowania spółką publiczną. Jednocześnie pragmatycznie stwierdził, że OpenAI „potrzebuje dużo kapitału”, a obecna formuła wkrótce wyczerpie limity akcjonariuszy.