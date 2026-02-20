AI zmienia poglądy polityczne użytkowników? Naukowcy dostali twarde dowody

Badanie, prowadzone przez Germaina Gauthiera z Uniwersytetu Bocconi we Włoszech, jest rzadkim przykładem losowego eksperymentu przeprowadzonego w warunkach rzeczywistych na dużej platformie społecznościowej. Wpisuje się ono w rosnący dorobek badań pokazujących, w jaki sposób tego typu platformy mogą kształtować postawy polityczne użytkowników.

Eksperyment na żywo: dwa różne feedy, dwa różne efekty

Badacze losowo przydzielili 4965 aktywnych użytkowników platformy X ze Stanów Zjednoczonych do jednej z dwóch grup.

Pierwsza grupa korzystała z domyślnego feedu „Dla Ciebie” („For You”). Zastosowany w nim algorytm wybiera i porządkuje posty, które – jego zdaniem – mają większą szansę zaangażować użytkownika, w tym także wpisy z kont, których dana osoba nie obserwuje.

Druga grupa korzystała z feedu chronologicznego. Wyświetla on wyłącznie posty z kont obserwowanych przez użytkownika, w kolejności ich publikacji. Eksperyment przeprowadzono w 2023 r. i trwał siedem tygodni.