Z tego artykułu dowiesz się: Jaką przyszłość pracy prognozuje lider Xiaomi w kontekście sztucznej inteligencji?

Jak rozwój AI ma wpłynąć na rynek pracy i ogólną jakość życia?

Co oznacza i kiedy ma nastąpić "wielka konwergencja" w Xiaomi?

Wizja przyszłości rynku pracy, w której człowiek spędza w biurze lub zakładzie zaledwie ułamek dotychczasowego czasu, staje się coraz częstszym tematem dyskusji liderów branży technologicznej i finansowej. Do tego grona dołączył właśnie Lei Jun, który, podczas wywiadu udzielonego magazynowi „China News Weekly”, nakreślił niezwykle odważny, przełomowy scenariusz. Jego zdaniem automatyzacja oparta na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji sprawi, że praca przez pięć dni w tygodniu stanie się całkowicie nieaktualnym reliktem przeszłości. Prezes i założyciel Xiaomi uważa, iż ludzkość „płynnie przejdzie na system trzydniowy”. Co więcej, obowiązki zawodowe zajmowałyby ledwie dwie godziny dziennie, uwalniając gigantyczne zasoby wolnego czasu.

Rewolucja na rynku pracy

– W erze AI wiele fundamentalnych zasad zostanie przepisanych na nowo, pojawi się ogromna liczba zupełnie nowych, nieznanych nam dziś miejsc pracy – przewiduje Lei Jun.

Podczas wywiadu zaapelował on, by ludzie byli otwarci na nadchodzące „nieuniknione zmiany technologiczne”. Według jego prognoz, postępująca automatyzacja w niemal każdej gałęzi gospodarki nie tylko nie zrujnuje globalnego rynku zatrudnienia, ale drastycznie poprawi ogólną jakość życia oraz zoptymalizuje procesy biznesowe. W podobnym tonie wypowiadali się już inni potężni gracze światowego biznesu, tacy jak prezes JPMorgan Chase Jamie Dimon, sugerujący nadejście mocno skróconego tygodnia pracy, czy prezes platformy Zoom Eric Yuan.

Już z początkiem ub. r. także Bill Gates, miliarder i współzałożyciel Microsoftu, przekonywał, że technologia może radykalnie skrócić tydzień pracy. Jak twierdził, ludzie nie będą już potrzebni do wykonywania większości zadań. Efekt? Dwudniowy tydzień pracy może pojawić się w ciągu najbliższej dekady. Wtóruje mu Jen-Hsun Huang, prezes i współzałożyciel NVIDIA Corporation – jego zdaniem sztuczna inteligencja już dała jego pracownikom nadludzkie umiejętności, które będą się nasilać wraz z postępem technologii.