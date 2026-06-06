Ludzie szukają informacji o zdrowiu w internecie praktycznie od początku jego istnienia. Dziś jednak dziesiątki milionów osób zwracają się z pytaniami medycznymi do sztucznej inteligencji, zastępując tym samym słynnego „Doktora Google” – pisze CNN.

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Problem polega na tym, że duże modele językowe, które napędzają większość popularnych chatbotów AI, są trenowane na bardzo zróżnicowanych treściach obejmujących ogromne zasoby internetu. W efekcie udzielane przez nie porady mogą być nieprecyzyjne, a czasem wręcz niebezpieczne.

Microsoft i Mayo Clinic chcą temu zaradzić, tworząc model AI szkolony wyłącznie na danych medycznych – obejmujących dokumentację, wyniki badań naukowych oraz wiedzę kliniczną lekarzy tej renomowanej placówki. Według partnerów projekt ma przynieść korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

– Potrzebowaliśmy odpowiednich danych i odpowiednich ludzi we właściwym miejscu, aby móc zrealizować ten projekt. Jesteśmy przekonani, że przełoży się to na lepsze wyniki leczenia osób korzystających z tego modelu – powiedział CNN Gianrico Farrugia, prezes Mayo Clinic, przed oficjalnym ogłoszeniem współpracy podczas konferencji Microsoft Build.

Model dla lekarzy i pacjentów

Właścicielem modelu będzie Mayo Clinic. W przyszłości ma on stać się podstawą narzędzi AI wykorzystywanych przez lekarzy w szpitalach Mayo Clinic. Niewykluczone jest także licencjonowanie technologii innym instytucjom ochrony zdrowia – informuje CNN.

Planowane jest również stworzenie medycznego asystenta AI, z którym pacjenci będą mogli kontaktować się za pośrednictwem internetowego portalu szpitala. Model może także poprawić jakość odpowiedzi udzielanych przez konsumenckiego chatbota Copilot firmy Microsoft na pytania związane ze zdrowiem.

Takie narzędzie mogłoby na przykład pomagać pacjentom lepiej zrozumieć diagnozę, wyjaśniać kolejne etapy leczenia czy dostarczać informacji dotyczących profilaktyki zdrowotnej.

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Nie nastąpi to jednak szybko. Dyrektor generalny Microsoft AI Mustafa Suleyman przyznał, że dopracowanie modelu do poziomu pozwalającego zaufać mu w przypadku pytań o wysokiej wadze medycznej zajmie „wiele lat”.

Na początku system będzie dostępny wyłącznie dla specjalistów Mayo Clinic, którzy będą testować jego dokładność przed szerszym wdrożeniem.

Wyścig o rynek zdrowotny

Wiele firm zajmujących się sztuczną inteligencją rywalizuje obecnie o dominację w obszarze porad zdrowotnych. Google wprowadził już „AI Health Coach”, który ma pomagać m.in. w tworzeniu spersonalizowanych planów treningowych i analizie danych medycznych użytkowników. Również Anthropic i OpenAI wyposażyły swoje chatboty w funkcje asystentów zdrowotnych.

Mayo Clinic może jednak dysponować istotną przewagą dzięki wieloletniemu doświadczeniu w leczeniu pacjentów z najbardziej skomplikowanymi schorzeniami oraz bogatemu zapleczu badawczemu. Zaawansowane modele AI wymagają bowiem ogromnych ilości unikalnych i wysokiej jakości danych, aby poprawiać jakość generowanych odpowiedzi.

Placówka podkreśla, że dane pacjentów wykorzystywane do szkolenia modeli AI zostały zanonimizowane. Klinika stworzyła już także mniejsze modele sztucznej inteligencji pomagające m.in. w wykrywaniu chorób serca oraz diagnozowaniu raka trzustki.

Gianrico Farrugia uważa jednak, że odpowiednio rozwinięta technologia może w przyszłości pomóc nie tylko w leczeniu, ale również w skutecznym zapobieganiu chorobom. Jednocześnie przyznaje, że istnieją uzasadnione obawy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

– Zarówno na świecie, jak i w samych Stanach Zjednoczonych wciąż istnieje ogromna potrzeba poprawy opieki zdrowotnej. Powinniśmy więc korzystać z AI, ponieważ pomaga nam osiągać lepsze rezultaty – podsumował.