AI i roboty wchodzą na okręty wojenne. Rewolucja w marynarce USA

Gecko Robotics wprowadza roboty potrafiące wspinać się po ścianach oraz sztuczną inteligencję na okrętach amerykańskiej marynarki wojennej we Flocie Pacyfiku. Jest to pierwszy tego typu kontrakt serwisowy przyznany firmie robotycznej.

Publikacja: 17.03.2026 21:33

Niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke z systemem Aegis należące do Marynarki Wojennej Stanów Zje

Niszczyciele rakietowe typu Arleigh Burke z systemem Aegis należące do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych – USS Winston S. Churchill (DDG-81) (po lewej) oraz USS Paul Ignatius (DDG-117) – cumują w amerykańsko-hiszpańskiej bazie morskiej w Rocie

Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Urszula Lesman

Roboty Gecko wspinają się po kadłubach, poruszają się w zbiornikach balastowych oraz przemieszczają się w ciasnych przestrzeniach, zbierając dane dotyczące struktury i materiałów. Dane trafiają do opartej na sztucznej inteligencji platformy analitycznej firmy, nazwanej Cantilever – informuje agencja Reutera.

Roboty i AI zmieniają serwis okrętów wojennych USA

Gecko Robotics zapewnia, że jej system potrafi identyfikować potrzebne naprawy nawet do 50 razy szybciej i dokładniej niż tradycyjne inspekcje. W jednym z udokumentowanych przypadków pojedyncza ocena pokładu lotniczego wykonana przez robota pozwoliła uniknąć ponad trzech miesięcy potencjalnych opóźnień w pracach serwisowych.

Umowa oznacza znaczące zwiększenie skali wykorzystania technologii robotycznych. Gecko dysponuje obecnie flotą około 250 robotów obsługujących klientów komercyjnych i rządowych, a w tym roku planuje zbudować kolejne 50-60 maszyn – pisze Reuters.

Pięcioletni kontrakt typu indefinite-delivery, indefinite-quantity, przyznany przez marynarkę wojenną USA oraz General Services Administration, zakłada rozpoczęcie prac na 18 okrętach Floty Pacyfiku. Umowa rozpoczyna się od początkowego zamówienia o wartości 54 mln dolarów i ma maksymalny pułap 71 mln dolarów. Program obejmuje m.in. niszczyciele, okręty desantowe oraz jednostki typu littoral combat ship.

Kontrakt za 71 mln dolarów i szybka rozbudowa floty robotów

Gecko Robotics jest warte 1,25 mld dolarów. Firma powstała w 2012 r., gdy Jake Loosararian wraz z kolegami ze studiów inżynierii elektrycznej w Grove City College w Pensylwanii zbudowali ważącego 40 funtów robota wyposażonego w skaner ultradźwiękowy. Urządzenie wspinało się po ścianach lokalnej elektrowni, skanując je w poszukiwaniu usterek, takich jak pęknięcia czy korozja. Robot pozwolił elektrowni zaoszczędzić miliony dolarów na kosztach pracy i przestojach – pisze CNBC.

Po ukończeniu studiów w 2013 r. współzałożyciel i prezes Gecko postanowił przekształcić projekt akademicki w pełnoetatowy biznes, z myślą o budowie robotów do inspekcji różnego rodzaju infrastruktury krytycznej. Zrobił to wbrew radom rodziny i wykładowców.

Od akademika do miliardowej firmy technologicznej

Przez niemal trzy lata próbował rozwijać firmę własnymi siłami i balansował na granicy bankructwa. W tym czasie wielokrotnie rozważał porzucenie projektu. Przełom nastąpił w 2016 r., gdy Gecko dostało się do akceleratora startupów Y Combinator w Dolinie Krzemowej. Otworzyło to firmie drogę do pozyskania finansowania zalążkowego od akceleratora i jego sieci inwestorów.

Dziś Gecko ma wielu klientów, m.in. amerykańską marynarkę wojenną, operatora elektrowni NAES oraz Abu Dhabi National Oil Company.

