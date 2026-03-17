AI i roboty wchodzą na okręty wojenne. Rewolucja w marynarce USA

Roboty Gecko wspinają się po kadłubach, poruszają się w zbiornikach balastowych oraz przemieszczają się w ciasnych przestrzeniach, zbierając dane dotyczące struktury i materiałów. Dane trafiają do opartej na sztucznej inteligencji platformy analitycznej firmy, nazwanej Cantilever – informuje agencja Reutera.

Roboty i AI zmieniają serwis okrętów wojennych USA

Gecko Robotics zapewnia, że jej system potrafi identyfikować potrzebne naprawy nawet do 50 razy szybciej i dokładniej niż tradycyjne inspekcje. W jednym z udokumentowanych przypadków pojedyncza ocena pokładu lotniczego wykonana przez robota pozwoliła uniknąć ponad trzech miesięcy potencjalnych opóźnień w pracach serwisowych.

Umowa oznacza znaczące zwiększenie skali wykorzystania technologii robotycznych. Gecko dysponuje obecnie flotą około 250 robotów obsługujących klientów komercyjnych i rządowych, a w tym roku planuje zbudować kolejne 50-60 maszyn – pisze Reuters.

Pięcioletni kontrakt typu indefinite-delivery, indefinite-quantity, przyznany przez marynarkę wojenną USA oraz General Services Administration, zakłada rozpoczęcie prac na 18 okrętach Floty Pacyfiku. Umowa rozpoczyna się od początkowego zamówienia o wartości 54 mln dolarów i ma maksymalny pułap 71 mln dolarów. Program obejmuje m.in. niszczyciele, okręty desantowe oraz jednostki typu littoral combat ship.