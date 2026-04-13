Sztuczna inteligencja coraz wyraźniej zmienia krajobraz rodzimego sektora e-commerce, transformując sposób, w jaki klienci i firmy realizują zakupy, ale i logistykę. Platforma Furgonetka.pl ruszyła właśnie z innowacyjnym rozwiązaniem – wirtualnym asystentem, który przejmuje kompleksową obsługę procesu wysyłkowego. Dzięki AI użytkownicy zyskają możliwość zamówienia kuriera i nadania przesyłki poprzez naturalną rozmowę z botem.

Reklama Reklama

Dialog zamiast klikania

Standardowy proces nadawania paczek kurierskich na większości platform e-commerce od lat opiera się na zbliżonych i powtarzalnych schematach: wymaga od nadawcy wyboru formy dostawy, żmudnego uzupełniania danych teleadresowych, zatwierdzania zgód i na końcu przejścia do płatności. Z punktu widzenia użytkownika są to operacje, które nawet przy bardzo intuicyjnym interfejsie pochłaniają czas i zmuszają do skupienia uwagi na obsłudze procesu. Broker usług kurierskich, firma Furgonetka.pl, postanowiła zaoferować alternatywę, oddając w ręce klientów Paczkonautę AI. To zaawansowany asystent dostępny zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i dedykowanej aplikacji mobilnej. Potrafi zrealizować pełne spektrum operacji wysyłkowych w ramach zwykłej konwersacji. Nie ma zatem już konieczności ręcznego uzupełniania danych w panelu.

Wdrożenie to jest bezpośrednią odpowiedzią polskiej firmy na silnie rosnący globalnie trend rozwoju „conversational commerce” – aplikacji, w których graficzny interfejs schodzi na dalszy plan, a najważniejszym kanałem interakcji staje się inteligentny asystent AI. Zamiast tworzyć kolejne ekrany, zakładki i skomplikowane formularze, platforma postawiła na jeden prosty moduł – okno rozmowy, które z powodzeniem zastępuje cały tradycyjny panel. W firmie podkreślają, że dla nadawcy oznacza to mniejszą liczbę decyzji do podjęcia, ograniczenie kliknięć i zauważalnie krótszy czas od zamiaru wysłania paczki do finalnego zlecenia.

Testy Paczkonauty to dopiero początek

Eksperci wskazują, iż komunikacja oparta na języku naturalnym obniża barierę wejścia i ułatwia korzystanie z usług logistycznych osobom, które mają trudności z obsługą klasycznych, rozbudowanych formularzy. Zdecydowana większość chatbotów stosowanych dotychczas w logistyce pełniła jedynie funkcje pasywne lub informacyjne, ograniczając się do podawania statusu doręczenia lub przekierowywania do ludzkiego konsultanta. Paczkonauta AI łączy natomiast konwersacyjny interfejs z fizyczną obsługą procesów i tworzeniem przesyłek. Algorytm posiada wgląd w profil użytkownika, co pozwala mu na działanie kontekstowe i wykonywanie realnych operacji na koncie. Wystarczy, że klient wpisze komendę: „Wyślij paczkę tak samo, jak ostatnio, ale wybierz innego kuriera”. Wirtualny asystent natychmiast sięgnie do historii, porówna rynkowe cenniki, zaproponuje najlepszą opcję pod kątem ceny oraz jakości, a następnie wygeneruje zlecenie. Oprócz tego bot potrafi sprawdzać saldo, pobierać faktury czy podpowiadać lokalizacje pobliskich automatów.

– Technologia ma sens tylko wtedy, gdy rozwiązuje konkretny problem i upraszcza życie. Paczkonauta AI to taka właśnie filozofia, zamiast szukać opcji w menu, po prostu mówisz, co potrzebujesz, a asystent robi resztę – tłumaczy Andrzej Ciesielski, założyciel Furgonetki.

Nowa technologia została udostępniona testowo dla wyselekcjonowanej grupy użytkowników. Docelowo z funkcji będą mogli skorzystać wszyscy klienci serwisu. Planowane jest także sukcesywne rozszerzanie zakresu możliwości asystenta o kolejne dostępne na platformie operacje. Potencjał rozwiązania jest duży, bo ta polska platforma zarządzania przesyłkami dla rynku e-commerce umożliwia m.in. integrację z platformami Shoper czy Allegro.

Agentic commerce wkracza do akcji

Krok wykonany przez Furgonetkę idealnie wpisuje się w globalne trendy, którymi podąża też InPost. Firma kierowana przez Rafała Brzoskę rozpoczęła niedawno testy własnego asystenta zakupowego AI o nazwie Von Halsky. Narzędzie to, wbudowane bezpośrednio w aplikację InPost Mobile i reprezentowane przez awatar psa, działa jako zaawansowany agent e-commerce. Użytkownik w formie naturalnego dialogu może określić swoje potrzeby, a sztuczna inteligencja w zaledwie kilka sekund przeszukuje bazy zintegrowanych sklepów partnerskich, weryfikuje dostępność i proponuje optymalne cenowo oferty.

Zakupy z AI to przyszłość, czego dowodzi najnowszy raport Capgemini „From hype to habit: How consumers are embracing AI”. Wynika z niego jasno: czas, jaki konsumenci spędzają na korzystaniu z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, uległ podwojeniu w ciągu ostatnich dwóch lat. Co więcej, aż 50 proc. badanych całkowicie zrezygnowało z tradycyjnych metod wyszukiwania ofert, zastępując je inteligentnymi aplikacjami. Narzędzia AI stały się dla nas na tyle istotne, że znalazły się w pierwszej trójce priorytetowych subskrypcji, ustępując miejsca jedynie platformom z filmami i muzyką. Skala tego zjawiska jest imponująca – jedna trzecia konsumentów poświęca na interakcję z AI ponad godzinę dziennie, a liczba osób uruchamiających chatboty kilka razy na dobę niemal podwoiła się w stosunku do 2023 r.