Z tego artykułu dowiesz się: Jak przejście współtwórcy OpenAI do konkurencyjnego Anthropic wpłynie na wyścig technologiczny w branży AI.

Dlaczego samo zwiększanie mocy obliczeniowej przestało wystarczać w rozwoju sztucznej inteligencji.

W jaki sposób praca Karpathy'ego w Tesli zrewolucjonizowała podejście do autonomii w motoryzacji.

Przejście Andreja Karpathy’ego do Anthropic wywołało spore poruszenie w Dolinie Krzemowej. Zespoły odpowiedzialne za rozwój konkurencyjnych projektów, ChatGPT oraz Gemini, zyskały właśnie niezwykle wymagającego rywala. Karpathy to naukowiec o unikalnym doświadczeniu – człowiek, który realnie kształtował fundamenty współczesnych sieci neuronowych i dużych modeli językowych (LLM). O swojej decyzji badacz poinformował za pośrednictwem serwisu X, podkreślając, że najbliższe lata będą miały kluczowe znaczenie dla ewolucji systemów sztucznej inteligencji.

Zbudował autonomiczną potęgę Tesli

Branżę zaskoczył powrót wybitnego badacza do pracy naukowej (w ciągu ostatnich 24 godzin, wedle Google Trends, nazwisko badacza to jedno z najczęściej wyszukiwanych za oceanem haseł w popularnej wyszukiwarce). W nowym miejscu pracy Karpathy ma skupić się na fazie tzw. pre-trainingu. Jest to fundamentalny etap budowania każdego modelu językowego, podczas którego algorytm (w tym przypadku Claude) przyswaja bazową wiedzę i kluczowe umiejętności. Dopiero po tym procesie następuje dalsze strojenie oraz rygorystyczne testy bezpieczeństwa. Dołączenie tak wybitnego specjalisty to wyraźny sygnał zmiany paradygmatu w Anthropic. Firma zdaje się dostrzegać, że proste dokładanie coraz większej mocy obliczeniowej oraz ogromnych zasobów sprzętowych przestaje wystarczać do utrzymania przewagi nad technologicznymi gigantami. Kluczem do sukcesu może okazać się automatyzacja samych procesów badawczych przy użyciu zaawansowanych modeli AI, co ma zwielokrotnić tempo innowacji. Choć transfer ten budzi zachwyt entuzjastów technologii, rodzi też pytania o przyszłość Eureka Labs – edukacyjnego start-upu opartego na asystentach AI, który Karpathy założył w 2024 roku. Choć badacz zapewnił, że projekt pozostaje dla niego ważny i zamierza do niego wrócić, jego pełne zaangażowanie w Anthropic stawia dotychczasową działalność start-upu pod znakiem zapytania.

Przed zaangażowaniem w najnowsze projekty językowe, Andrej Karpathy odegrał kluczową rolę w rozwoju technologii autonomicznych pojazdów, gdzie jako dyrektor ds. sztucznej inteligencji w firmie Tesla przez kilka lat kierował zespołem odpowiedzialnym za rozwój sieci neuronowych systemu Autopilot (system ten stał się fundamentem dla technologii Full Self-Driving). Pod jego przywództwem Tesla zrezygnowała z droższych czujników radarowych na rzecz systemu opartego wyłącznie na kamerach i zaawansowanej analizie obrazu przez AI, co zrewolucjonizowało podejście do autonomii w motoryzacji. Doświadczenie w zarządzaniu tak potężnymi i wymagającymi projektami z zakresu komputerowego wspomagania wzroku (computer vision) czyni go jednym z niewielu specjalistów na świecie potrafiących łączyć teorię naukową z masowym wdrożeniem technologii.

„Rychły koniec pracy umysłowej”

Ale postać naukowca budzi równie wiele kontrowersji co zachwytu. W marcu w mediach społecznościowych wybuchła prawdziwa panika po tym, jak współzałożyciel OpenAI opublikował interaktywny wykres prezentujący przyszłość rynku pracy w dobie automatyzacji. Narzędzie, bazujące na danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, oceniało podatność poszczególnych profesji na wpływ AI w skali od 0 do 10. Najwyższe noty, sięgające 9 punktów, otrzymały zawody umysłowe: programiści, księgowi, analitycy danych, specjaliści ds. marketingu oraz twórcy treści. Z kolei zawody manualne, takie jak budowlańcy, elektrycy czy fryzjerzy, uzyskały oceny minimalne. W sieci natychmiast zawrzało, a internauci zaczęli wieszczyć rychły koniec pracy umysłowej i masowe zwolnienia. Skala reakcji zaskoczyła samego autora, który pod presją krytyki szybko usunął swoje wpisy, tłumacząc, że całe przedsięwzięcie było jedynie „dwugodzinnym eksperymentem z vibe codingiem”, zainspirowanym lekturą książki, a nie rzetelną prognozą ekonomiczną. Karpathy tłumaczył, że wskaźnik mierzył wyłącznie teoretyczny stopień cyfryzacji zadań, pomijając realne koszty wdrożenia technologii czy dynamikę popytu rynkowego.

Co ciekawe, choć forma publikacji wywołała skandal, jej merytoryczne wnioski okazały się zbieżne z oficjalnymi analizami branżowymi – w tym z raportami samego Anthropic. Badania tej firmy również potwierdzały, że sektory finansów, prawa czy administracji wykazują najwyższą teoretyczną ekspozycję na AI, choć realne, pełne wdrożenie tych narzędzi w codziennej pracy pozostaje wciąż pieśnią przyszłości.

Warto dodać, że równolegle do zatrudnienia Karpathy'ego Anthropic ogłosiło pozyskanie innego cenionego eksperta – Chrisa Rohlfa, uznanego na świecie specjalisty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (pracował w Yahoo i Amazon).

