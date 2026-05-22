Strategiczna kooperacja ze Spotify umacnia pozycję polskiej firmy jako globalnego lidera AI wykorzystywanej do generowania i klonowania głosu
Sztuczna inteligencja redefiniuje sposób, w jaki konsumujemy literaturę. Spotify, które od 2022 roku dynamicznie buduje pozycję na rynku książek mówionych, zaprezentowało podczas Investor Day nowe funkcjonalności w ramach platformy „Spotify for Authors”. Najważniejszą z nich jest oparte na technologii ElevenLabs narzędzie do samodzielnego tworzenia audiobooków, którego wersja beta ruszy już w czerwcu. Początkowo funkcja będzie dostępna na zaproszenie i obsłuży język angielski, jednak jej potencjał ma wymiar globalny.
Ta strategiczna kooperacja umacnia pozycję polskiej firmy jako globalnego lidera AI wykorzystywanej do generowania i klonowania głosu. Zwiastuje też transformację rynku wydawniczego, otwierając drzwi do masowej produkcji e-książek.
Dla ElevenLabs – firmy założonej przez Polaków – to kolejny kamień milowy. Wybór ich technologii przez Spotify nie jest przypadkowy. Choć szwedzki gigant współpracował wcześniej z Google Play Books, to właśnie modele ElevenLabs oferują niespotykaną ekspresję oraz naturalne brzmienie. Co ważne, dla niezależnych twórców, generowanie audiobooków za pomocą AI nie będzie wiązało się z umową na wyłączność – pisarze będą mogli swobodnie dystrybuować swoje dzieła na innych platformach. Krok ten rozwija wcześniejszą współpracę obu marek, pozwalającą na wgrywanie do Spotify książek stworzonych w autorskim panelu ElevenLabs, który zadebiutował w 2025 r. Wcześniej autorzy musieli generować pliki na portalu ElevenLabs i ręcznie przesyłać je do dystrybucji na Spotify. Nowo zapowiedziane narzędzie przenosi cały ten proces bezpośrednio do panelu Spotify, tworząc zautomatyzowany kreator książek audio.
Nowe narzędzie wpisuje się w strategię ekspansji platformy dla autorów, która zostaje rozszerzona o 10 nowych języków, m.in. francuski, niemiecki oraz języki skandynawskie. Chociaż na tej liście brakuje języka polskiego, sukces technologii z rodzimym rodowodem ma swoje znaczenie.
Ekspansja ElevenLabs w świecie mediów stale przyspiesza. W lutym wydarzeniem było nawiązanie współpracy polskiego jednorożca z wyszukiwarką AI Perplexity. Efektem tej kooperacji było uruchomienie codziennego podcastu „Discover Daily”, w którym syntetyczne, realistyczne głosy ElevenLabs relacjonują doniesienia ze świata innowacji i kultury. Cykl ten udowodnił, jak skutecznie polska technologia potrafi przekształcać tekst w angażujące audio, torując drogę do kontraktów z takimi potentatami jak Spotify.
A inwestycje w formaty audio przynoszą Spotify duże korzyści. Oferta Audiobook+ zgromadziła ponad milion subskrybentów i generuje 100 mln dol. powtarzalnego przychodu rocznego. Łączny katalog platformy wzrósł do 700 tys. tytułów na 22 rynkach. Czas słuchania audiobooków wzrósł o 60 proc. rok do roku, a połowa odbiorców zaczęła słuchać w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Sukcesem okazała się funkcja „Page Match”, umożliwiająca płynne przechodzenie między tekstem a dźwiękiem, co zwiększyło dynamikę słuchania o 55 proc.
W najbliższych miesiącach platforma wdroży wyższe limity godzinowe w planach Audiobook+ oraz wprowadzi pakiety dla studentów i rodzin. Kluczem do wzrostu ma być personalizacja. Latem użytkownicy otrzymają możliwość tworzenia list odtwarzania za pomocą komend tekstowych, a także wyszukiwania książek za pomocą języka naturalnego (pytając algorytm o pozycje powiązane z konkretnym tematem czy nastrojem).
