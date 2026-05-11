Z tego artykułu dowiesz się: Jaką nowatorską usługę Google uruchamia właśnie w Europie?

Czy i jak AI zmieni dostęp do zaawansowanych narzędzi analizy finansowej?

Jaki potencjalny wpływ wprowadzenie tej usługi może mieć na istniejący rynek dostawców informacji finansowych?

Narzędzia, które dotąd pomagały specjalistom m.in. na rynku akcji i wymagały kosztownych subskrypcji w profesjonalnych terminalach, stają się teraz powszechnie dostępne. I to bezpośrednio w wyszukiwarce i systemie Android. Alphabet, spółka–matka Google, wprowadza w tym tygodniu swoją opartą na AI platformę Google Finance na terenie całej Europy.

Finansowy doradca AI

Nowatorska usługa od sierpnia ub. r. testowana była w USA, a w listopadzie trafiła do Indii. Teraz, po gruntownej przebudowie wokół firmowego modelu Gemini AI, zadebiutuje w Europie. Dzięki pełnej obsłudze języków lokalnych, w tym polskiego, bariera wejścia w świat skomplikowanych analiz giełdowych ma przestać istnieć. Jak podał Reuters, sercem nowej platformy jest integracja z Gemini, co zmienia Google Finance z prostego agregatora notowań w interaktywnego doradcę. Użytkownicy otrzymają dostęp do wyszukiwania konwersacyjnego, które pozwala zadawać swobodne pytania dotyczące akcji, funduszy inwestycyjnych, walut oraz danych makroekonomicznych. Zamiast żmudnego przeglądania tabel, można po prostu zapytać o wpływ inflacji na wyniki sektora technologicznego czy porównać stopy zwrotu spółek z sektora OZE.

A to jednak dopiero początek. Platforma oferuje zaawansowane wykresy wyposażone w profesjonalne wskaźniki techniczne, takie jak koperty średnich kroczących czy wykresy świecowe, które dotąd kojarzyły się głównie ze specjalistycznym oprogramowaniem dla traderów. Inwestorzy mogą również śledzić transmisje na żywo z wyników finansowych spółek, korzystając z zsynchronizowanych transkrypcji i analiz generowanych przez AI w czasie rzeczywistym. Innowacyjną funkcją jest też tzw. Deep Research, narzędzie pozwalające na realizację skomplikowanych kwerend finansowych, łącząc dane historyczne z bieżącymi doniesieniami prasowymi.

Jak zauważają analitycy, Google zdecydowało się na śmiały krok, integrując dane z rynków predykcyjnych, takich jak Kalshi i Polymarket, a to sprawia, iż użytkownicy mogą monitorować nie tylko twarde dane, ale i rynkowe prognozy dotyczące przyszłych stóp procentowych, wzrostu PKB czy wskaźników inflacji.

Demokratyzacja danych kontra unijne regulacje

Ekspansja technologicznego giganta wywiera ogromną presję na dostawców danych, takich jak Bloomberg czy Refinitiv. Google Finance w nowej odsłonie staje się ich bezpośrednim konkurentem, oferując bezpłatnie funkcjonalności, za które profesjonaliści płacą tysiące dolarów miesięcznie. Przedstawiciele Google otwarcie mówią o „demokratyzacji dostępu do narzędzi analitycznych”, co w praktyce oznacza oddanie profesjonalnej wiedzy w ręce inwestorów indywidualnych.

Dzięki integracji z ekosystemem Androida i wyszukiwarką, platforma trafia „pod strzechy”. Bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. To punkt zapalny w relacjach z regulatorami. Premiera w Europie zbiega się bowiem z kluczowym momentem dla Alphabetu, który mierzy się z wymogami Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Unijne przepisy zobowiązują firmę do otwarcia systemu Android na konkurencyjnych asystentów AI i udostępniania danych wyszukiwania podmiotom trzecim. Wiążąca decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca lipca, co może wpłynąć na to, jak Google Finance będzie funkcjonować finalnie na europejskim rynku w dłuższej perspektywie.