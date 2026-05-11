Siedziba Google w dzielnicy Chelsea w Nowym Jorku. Gigant bierze się za informacje finansowe
Narzędzia, które dotąd pomagały specjalistom m.in. na rynku akcji i wymagały kosztownych subskrypcji w profesjonalnych terminalach, stają się teraz powszechnie dostępne. I to bezpośrednio w wyszukiwarce i systemie Android. Alphabet, spółka–matka Google, wprowadza w tym tygodniu swoją opartą na AI platformę Google Finance na terenie całej Europy.
Nowatorska usługa od sierpnia ub. r. testowana była w USA, a w listopadzie trafiła do Indii. Teraz, po gruntownej przebudowie wokół firmowego modelu Gemini AI, zadebiutuje w Europie. Dzięki pełnej obsłudze języków lokalnych, w tym polskiego, bariera wejścia w świat skomplikowanych analiz giełdowych ma przestać istnieć. Jak podał Reuters, sercem nowej platformy jest integracja z Gemini, co zmienia Google Finance z prostego agregatora notowań w interaktywnego doradcę. Użytkownicy otrzymają dostęp do wyszukiwania konwersacyjnego, które pozwala zadawać swobodne pytania dotyczące akcji, funduszy inwestycyjnych, walut oraz danych makroekonomicznych. Zamiast żmudnego przeglądania tabel, można po prostu zapytać o wpływ inflacji na wyniki sektora technologicznego czy porównać stopy zwrotu spółek z sektora OZE.
A to jednak dopiero początek. Platforma oferuje zaawansowane wykresy wyposażone w profesjonalne wskaźniki techniczne, takie jak koperty średnich kroczących czy wykresy świecowe, które dotąd kojarzyły się głównie ze specjalistycznym oprogramowaniem dla traderów. Inwestorzy mogą również śledzić transmisje na żywo z wyników finansowych spółek, korzystając z zsynchronizowanych transkrypcji i analiz generowanych przez AI w czasie rzeczywistym. Innowacyjną funkcją jest też tzw. Deep Research, narzędzie pozwalające na realizację skomplikowanych kwerend finansowych, łącząc dane historyczne z bieżącymi doniesieniami prasowymi.
Jak zauważają analitycy, Google zdecydowało się na śmiały krok, integrując dane z rynków predykcyjnych, takich jak Kalshi i Polymarket, a to sprawia, iż użytkownicy mogą monitorować nie tylko twarde dane, ale i rynkowe prognozy dotyczące przyszłych stóp procentowych, wzrostu PKB czy wskaźników inflacji.
Ekspansja technologicznego giganta wywiera ogromną presję na dostawców danych, takich jak Bloomberg czy Refinitiv. Google Finance w nowej odsłonie staje się ich bezpośrednim konkurentem, oferując bezpłatnie funkcjonalności, za które profesjonaliści płacą tysiące dolarów miesięcznie. Przedstawiciele Google otwarcie mówią o „demokratyzacji dostępu do narzędzi analitycznych”, co w praktyce oznacza oddanie profesjonalnej wiedzy w ręce inwestorów indywidualnych.
Dzięki integracji z ekosystemem Androida i wyszukiwarką, platforma trafia „pod strzechy”. Bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. To punkt zapalny w relacjach z regulatorami. Premiera w Europie zbiega się bowiem z kluczowym momentem dla Alphabetu, który mierzy się z wymogami Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Unijne przepisy zobowiązują firmę do otwarcia systemu Android na konkurencyjnych asystentów AI i udostępniania danych wyszukiwania podmiotom trzecim. Wiążąca decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca lipca, co może wpłynąć na to, jak Google Finance będzie funkcjonować finalnie na europejskim rynku w dłuższej perspektywie.
