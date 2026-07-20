Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest skala zjawiska „AI slop”?

Jakie działania podejmuje Spotify, by chronić prawdziwych artystów przed deepfake’ami i wyłudzeniami?

Dlaczego mimo masowej produkcji zaangażowanie słuchaczy w muzykę tworzoną przez AI pozostaje znikome?

Cyfrowa rewolucja w branży muzycznej odbija się czkawką – algorytmy masowo produkują gotowe pliki, a skala jest zatrważająca, bo Spotify tylko w ciągu minionych dwunastu miesięcy usunęło ze swoich zasobów ponad 75 mln utworów sklasyfikowanych jako spam lub stanowiących nadużycie technologii generatywnej AI. Szacuje się, iż każdego dnia na platformę trafia ponad 100 tys. nowych ścieżek dźwiękowych.

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Zalew cyfrowego spamu

Problem dotyka wszystkich. Z danych platformy Deezer wynika, że blisko 44 proc. nowych plików przesyłanych do serwisu to treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Przekłada się to na około 75 tys. utworów na dobę, co oznacza wzrost o 650 proc. w okresie krótszym niż ostatnie półtora roku. Eksperci mówią o produkcji AI na skalę przemysłową. Sam Duboff, globalny szef ds. artystów w Spotify, deklaruje, że intencją firmy nie jest blokowanie innowacji ani hamowanie rozwoju twórców wykorzystujących AI jako narzędzie, lecz eliminacja patologii: deepfake'ów głosowych podszywających się pod wokalistów, masowych duplikatów oraz plików, których jedynym zadaniem jest manipulowanie rekomendacjami i wyłudzanie środków z systemu płatności. Stawka tej batalii jest wysoka, bo Spotify wypłaca rocznie artystom około 11 mld dol. w ramach tantiem. W tym mechanizmie każdy utwór generujący odtworzenia czerpie ze wspólnej puli, co oznacza, że fałszywe lub spamerskie treści przesyłane przez AI odbierają wypłaty prawdziwym twórcom. Co ciekawe, mimo zalewu rynku przez boty, zaangażowanie słuchaczy w taką muzykę pozostaje znikome. Muzyka tworzona w całości przez AI stanowi znacznie poniżej 1 proc. całkowitej konsumpcji. Użytkownicy po prostu szukają autentyczności.

Aby zabezpieczyć rynek, Spotify wdrożyło trójstopniową strategię. Obejmuje ona politykę wymierzoną w nieautoryzowane klony głosu, filtry antyspamowe blokujące masowe transfery oraz system transparentności oparty na standardzie metadanych Digital Data Exchange (DDEX). Dzięki temu w aplikacji pojawiają się oznaczenia informujące o udziale AI w procesie powstawania wokalu czy produkcji. Dodatkowym orężem jest system weryfikacji twórców oznaczonych zielonym znaczkiem, pomagający odróżnić autentycznych autorów od algorytmów.

Algorytm wpadł we własną pułapkę

Paradoksalnie, choć Spotify walczy z tzw. AI slopem, samo mocno stawia na rozwiązania AI i potyka się o własne narzędzia. Przekonała się o tym artystka Lorde, zdobywczyni nagrody Grammy – gwiazda publicznie skrytykowała platformę po tym, jak funkcja opisowa „About the Song” wyświetliła kompletnie nieprawdziwe informacje na temat jej utworu „Current Affairs”. Narzędzie AI stworzyło fałszywy opis anegdoty z trasy koncertowej, która w rzeczywistości nigdy nie miała miejsca. Wokalistka w ostrych słowach skrytykowała automatyzację procesu interpretacji sztuki, wskazując, że narzucanie wygenerowanego przez bota znaczenia bezpośrednio w aplikacji ogranicza swobodny odbiór dzieła przez fanów. Zażądała również wprowadzenia możliwości rezygnacji z tej funkcji. Choć Spotify natychmiast usunęło błąd i tłumaczyło, że narzędzie wciąż znajduje się w fazie testów beta, incydent ten uwypuklił szerszy problem – pokazał, jak ryzykowne jest bezkrytyczne oddawanie przestrzeni informacyjnej w ręce sztucznej inteligencji.