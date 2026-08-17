Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest MatrAIx?

Jakie korzyści dla biznesu niesie możliwość testowania produktów na wirtualnej populacji Ziemi?

Dlaczego precyzyjne symulowanie ludzkich zachowań może stać się potężnym narzędziem manipulacji?

Projekt MatrAIx powstał, by pomóc np. firmom sprawdzić, z jakim odbiorem spotkają się ich wdrażane produkty, nim faktycznie wprowadzone zostaną na rynek. Wirtualne środowisko testowe, dzięki miliardom agentów AI, wyposażonych w indywidualne cechy, ma symulować konsumentów. W praktyce to cyfrowa imitacja ludzi, a nawet każdego człowieka na Ziemi. Część kognitywistów i badaczy architektury AI już ostrzega: ceną za idealne naśladowanie ludzi może być podatność na totalną manipulację.

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8,3 miliarda cyfrowych tożsamości

Sterowanie całymi społecznościami, a nawet wszystkimi ludźmi na świecie brzmi dystopijnie, ale to scenariusz, który może się ziścić. Wszystko za sprawą sztucznej inteligencji i projektu MatrAIx, który przesuwa granicę z poziomu czystej mocy obliczeniowej do obszaru symulowanej socjologii. Grupa ponad 200 badaczy reprezentujących m.in. Harvard, MIT oraz gigantów branży – OpenAI, Google DeepMind, Anthropic i xAI – zaprezentowała infrastrukturę ewaluacyjną opartą na 8,3 miliarda wirtualnych tzw. agentów osobowościowych (Persona 8B). Każdy z cyfrowych bytów w tej wirtualnej matrycy nie jest bezimiennym skryptem ani prostym botem konwersacyjnym, to zniuansowana tożsamość zdefiniowana w oparciu o aż 1290 wymiarów psychologicznych, demograficznych i społecznych. Wirtualni mieszkańcy MatrAIx różnią się wiekiem, dochodem i wykształceniem, ale również poziomem cierpliwości wobec błędów interfejsu, wrażliwością na zmiany cenowe, wskaźnikiem lęku czy ogólną odpornością na stres. Napędzani najnowszą generacją dużych modeli językowych agenci funkcjonują w czterech środowiskach: wypełniają ankiety, prowadzą dialogi, autonomicznie nawigują po stronach WWW oraz korzystają z aplikacji mobilnych i desktopowych. Zachowują się niczym ludzie. Swoisty symulator świata powstał m.in. z myślą o biznesie – dla wielu przedsiębiorstw takie wirtualne środowisko testowe to istny skarb.

Wprowadzenie nowej usługi bankowej, zmiana modelu subskrypcyjnego czy testowanie interfejsu aplikacji mobilnej nie wymaga już wielotygodniowych i kosztownych badań na tradycyjnych grupach fokusowych. Wystarczy uruchomić symulację, by w zaledwie kilka godzin zebrać opinie z próby miliona syntetycznych konsumentów o ściśle określonym profilu. Hasło przewodnie twórców projektu – „Simulate before Reality” (Zasymuluj, zanim zderzysz się z rzeczywistością) – wieszczy rewolucję. Firmy mogą analizować produkty i usługi w cyfrowym laboratorium, a dopiero potem oferować je ludziom. Tyle że ta rewolucja ma drugie dno.

Krok ku totalnej manipulacji?

Entuzjazmowi inżynierów i menedżerów towarzyszy rosnący niepokój ze strony badaczy zajmujących się etyką technologii, psychologią społeczną i kognitywistyką. Zdolność do precyzyjnego modelowania zachowań populacji na tak masową skalę niesie ze sobą bowiem potężne ryzyko asymetrii informacyjnej pomiędzy twórcami algorytmów a zwykłym człowiekiem. Do sprawy na LinkedIn odniósł się wybitny polski naukowiec i kognitywista prof. Włodzisław Duch. Zwraca uwagę na ukryte niebezpieczeństwo stojące za tego typu projektami. Jak podkreślił, rozwój agentów osobowościowych to „kolejny krok w stronę całkowitej manipulacji ludźmi”.

Eksperci ostrzegają przed przekraczaniem granicy dogłębnego zrozumienia przez AI specyfiki ludzkiej natury. Wyuczenie się mechanizmów, które pozwalają agentom cyfrowym bezbłędnie nas naśladować, pozwoli przewidzieć reakcję dowolnej grupy społecznej z dokładnością do setek zmiennych. W takim układzie przestaje to być wyłącznie narzędzie do optymalizacji sklepowego koszyka, a staje się poligonem doświadczalnym dla wyrafinowanych operacji psychologicznych (PsyOps), tworzenia zwodniczych interfejsów (dark patterns) budowanych z myślą o żerowaniu na ludzkich słabościach czy mikrotargetowania politycznego o nieznanej dotąd skuteczności. Czy zatem projekt MatrAIx, który ma chronić biznes przed błędnymi decyzjami, jednocześnie da algorytmom klucz do sterowania ludzkimi emocjami i decyzjami w realnym świecie?

Tu też pojawiają się wątpliwości. Sprawę przeanalizowała m.in. Hanna Kicińska, niezależna badaczka w sektorze Cognitive & Relational AI Safety.

Ryzyko przerysowanych szablonów

Z analiz wynika, że projekt MatrAIx natrafia na poważną, czysto techniczną barierę natury obliczeniowej. Badacze analizujący stabilność takich symulacji – m.in. w pracach nad architekturami homeostatycznymi – wskazują na niebezpieczeństwo zjawiska określanego jako „MatrAIx Collapse” (kolaps cyfrowej populacji). Z sierpniowej publikacji na ten temat na platformie Codeberg (społecznościowe repozytorium kodu dla twórców wolnego i darmowego oprogramowania) wynika, że problem ujawnia się w momencie, gdy symulowana populacja zostaje poddana sekwencyjnym algorytmom optymalizacyjnym (jak np. AdaBoost). One próbują dynamicznie korygować błędy na podstawie poprzednich przebiegów symulacji. O ile w świecie fizycznym ludzka populacja cechuje się naturalną plastycznością i zachowuje stałą wariancję zachowań, syntetyczni agenci wchodzący w pętlę sprzężenia zwrotnego (feedback loop) zaczynają uczyć się na własnych, wytworzonych wcześniej błędach. Sytuację tę można porównać do dyrygenta chóru, który słysząc, że jeden śpiewak fałszuje, nakazuje całemu zespołowi dostosować się do jego tonacji. Po kilku takich korektach cały chór zaczyna wyć.

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Dokładnie to samo dzieje się z cyfrową populacją: bogata, 1290-wymiarowa różnorodność 8,3 mld profilów w procesie wielokrotnej optymalizacji ulega zjawisku tzw. mode collapse. W konsekwencji efektywna wielkość populacji dramatycznie się kurczy, zastępując subtelność ludzkich zachowań zaledwie kilkoma przerysowanymi szablonami – na przykład postacią „wiecznego panikarza” czy „skrajnego entuzjasty”.