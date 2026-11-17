Jak informuje Reuters, powołując się na ustalenia badacza cyberbezpieczeństwa Scotta Helme'a, złośliwy kod JavaScript był dostarczany użytkownikom stron internetowych 178 organizacji z różnych branż. Wśród nich znalazły się serwisy powiązane z tak znanymi markami jak Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce i IKEA. Na liście wskazanej przez badacza znalazły się również BBC, GitLab i Ledger.

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Atak wykorzystał platformę Optimizely Web, służącą do optymalizacji stron internetowych, prowadzenia testów i personalizowania treści. Firmy korzystające z tego rozwiązania umieszczają na swoich witrynach zewnętrzne skrypty JavaScript. Właśnie za ich pośrednictwem cyberprzestępcy mieli wprowadzić własny kod.

Nie oznacza to, że wszystkie wymienione przedsiębiorstwa zostały bezpośrednio zaatakowane poprzez włamanie do ich własnych systemów. Problem dotyczył zewnętrznego komponentu wykorzystywanego przez ich strony. Scott Helme ustalił, że spośród 1611 sprawdzonych skryptów Optimizely aż 188 zawierało złośliwe modyfikacje. Dotyczyły one witryn należących do 178 organizacji.

Kradzież kryptowalut, danych kart i ataki na iPhone'y

Zainfekowany kod miał kilka różnych funkcji. Jedną z nich było podmienianie adresów portfeli kryptowalutowych na adresy kontrolowane przez przestępców. Mechanizm mógł działać zarówno w treści stron, formularzach, jak i podczas kopiowania adresów do schowka. W rezultacie osoba przekonana, że wysyła środki na właściwy rachunek, mogła nieświadomie przekazać je napastnikom.

Badacze znaleźli już dowody, że ta metoda przyniosła cyberprzestępcom pieniądze. Według analizy Scotta Helme'a portfele powiązane z atakiem otrzymały w ciągu około dziewięciu godzin 16 listopada kryptowaluty o wartości około 7040 dolarów.

Kolejną funkcją złośliwego oprogramowania było przechwytywanie danych kart płatniczych, w tym numerów, dat ważności i kodów CVV, wpisywanych w formularzach na stronach. Kod mógł również pozyskiwać część plików cookie użytkowników oraz wykonywać zrzuty ekranu odwiedzanych witryn.

Szczególnie niepokojący był mechanizm wymierzony w użytkowników iPhone'ów i iPadów. Złośliwy skrypt próbował uruchamiać dodatkowe narzędzia wykorzystujące luki w zabezpieczeniach systemu iOS. Badacze zidentyfikowali wśród nich zestawy exploitów Coruna i DarkSword, przeznaczone do wykorzystywania podatności urządzeń Apple.

Nie oznacza to jednak, że potwierdzono skuteczne przejęcie wszystkich urządzeń, których właściciele odwiedzili zainfekowane strony. Reuters zaznacza, że nie udało się ustalić pełnej skali skutków ataku. Nie wiadomo również, ile danych kart płatniczych i informacji użytkowników mogło trafić do przestępców.

Firmy reagują na incydent. Większość złośliwych skryptów usunięto

Na doniesienia zareagowały przedsiębiorstwa korzystające z Optimizely. Salesforce poinformował, że bada nieautoryzowane zmiany w skryptach i wyłączył je zapobiegawczo. Equifax zaprzestał korzystania z platformy i przekazał, że nie znalazł dowodów na naruszenie własnych systemów. IKEA rozpoczęła ocenę potencjalnych skutków dla swoich usług i klientów.

Według ustaleń Scotta Helme'a działania naprawcze przyniosły szybkie rezultaty. Wieczorem 16 listopada złośliwy kod znajdował się już tylko w jednym z 188 wcześniej zidentyfikowanych zainfekowanych skryptów. Nie wyjaśniono jednak, w jaki sposób atakujący uzyskali możliwość modyfikowania projektów należących do tak wielu niezależnych klientów Optimizely.

Badacze zalecają użytkownikom urządzeń Apple aktualizowanie systemów operacyjnych, a osobom korzystającym z kryptowalut – dokładne sprawdzanie adresów portfeli przed zatwierdzeniem każdej transakcji.