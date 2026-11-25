Zgodnie z raportem CERT Polska, w przypadku głośnych ataków na polską infrastrukturę energetyczną z grudnia 2025 roku, ślady aktywności napastników na etapie rozpoznania sięgały marca 2025 roku. Po ponad półrocznym okresie rozpoznania w ciągu jednego dnia uruchomiono działania destrukcyjne, które na szczęście udało się powstrzymać. Z kolei podczas niedawnego incydentu w Binance, gdy z portfeli tej giełdy kryptowalut wyprowadzono aktywa cyfrowe ogromnej wartości, większość transferów wykonano w ciągu zaledwie 20 minut. Z uwagi na łączną wysokość strat oznacza to, że średnio każda minuta aktywności przestępców kosztowała ofiarę ich działań ponad 300 mln dolarów.

Kluczowe są monitorowanie, detekcja, segmentacja i ograniczanie uprawnień

W sferze cyfrowej od wielu lat toczy się technologiczny wyścig zbrojeń. Prawda jest bolesna, gdyż „nie istnieje obecnie system informatyczny, o którym można by powiedzieć, że jest w 100 proc. odporny na ataki” mówi Piotr Zielaskiewicz z DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Sprzyjają im również realia, gdyż część systemów, zwłaszcza tych wykorzystywanych w przemyśle, ma już swoje lata. Z perspektywy organizacji ich zabezpieczenie może być prawdziwym koszmarem, o czym opowiadał w jednym ze swoich programów Mateusz Chrobok, edukator w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Brak gwarancji bezpieczeństwa odnosi się do praktycznie każdej branży. Usług, jak bankowość czy działalności przemysłowej, również w segmencie infrastruktury krytycznej. „Kluczowe jest zrozumienie, że bezpieczeństwo nie polega na całkowitym wyeliminowaniu ryzyka” ocenia Piotr Zielaskiewicz.

Hakerzy wykorzystują automatyzację, sztuczną inteligencję i coraz bardziej zaawansowane techniki socjotechniczne. Profesjonalizują swoją działalność – są coraz bardziej wyspecjalizowani, cierpliwi i skuteczni w wykorzystywaniu słabości procesów biznesowych. W efekcie współczesny atak nie zawsze pozostawia klasyczne ślady włamania.

Jak mówi Aleksander Kostuch, inżynier Stormshield i doradca cyberbezpieczeństwa „przestępca może działać przy użyciu prawidłowych poświadczeń, autoryzowanych narzędzi i legalnych interfejsów aplikacyjnych. Dlatego ustalenie wektora ataku i skuteczne zabezpieczenie systemu na przyszłość może być bardzo trudne”.

Firmy nie są bezbronne. Podstawą bezpieczeństwa są inwestycje w systemy ochrony, monitorowania i reagowania na incydenty. Dysponują technologiami, które jeszcze dekadę temu wydawały się niedostępne. Systemy EDR i XDR wykrywają podejrzane zachowania na urządzeniach końcowych, platformy SIEM korelują miliony zdarzeń, a architektura Zero Trust ogranicza możliwość swobodnego przemieszczania się atakujących po infrastrukturze. Rozwija się również automatyzacja reagowania na incydenty i analiza zagrożeń.

Jak podkreśla Piotr Zielaskiewicz „organizacje mają do dyspozycji coraz lepsze narzędzia do monitorowania i reagowania na zagrożenia, co pozwala szybko wykryć incydent i ograniczyć jego skutki. Czas odgrywa przy tym decydującą rolę. To sytuacja podobna do tej, gdy zachorujemy lub zgubimy kartę bankową. Szybka wizyta u lekarza lub kontakt z bankiem, by zastrzec kartę płatniczą, pozwalają ograniczyć ryzyko eskalacji negatywnych skutków”.

Systemy, konta użytkowników, aplikacje, interfejsy API i połączenia z zewnętrznymi dostawcami muszą być stale chronione. Jednak, aby atak się powiódł, wystarczy jeden skuteczny sposób uzyskania dostępu do krytycznego procesu. Może nim być podatność w oprogramowaniu, przejęte konto, niezabezpieczony token dostępowy, zainfekowana stacja robocza programisty albo zmanipulowany pracownik. Co więcej, przestępca może próbować wielokrotnie. „Możemy mieć doskonałe algorytmy szyfrowania. Jeśli jednak system jest skonstruowany tak, że jedna przejęta tożsamość pozwala autoryzować np. przelew o ogromnej wartości, to właśnie ona staje się najsłabszym ogniwem cyberbezpieczeństwa” wyjaśnia Aleksander Kostuch.

Metoda na wnuczka wciąż skuteczna

Eksperci wskazują na aspekt, że to człowiek niezmiennie pozostaje najważniejszym ogniwem systemu cyberbezpieczeństwa. Podkreśla to znaczenie szkoleń i budowy kultury cyberbezpieczeństwa w organizacji. W przypadku giełdy Binance skuteczna okazała się metoda na wnuczka, choć by ją zrealizować przestępcy wykonali kawał roboty, przygotowując wiarygodny scenariusz. Trzeba mieć świadomość, że temu etapowi rozpoznania przestępcy poświęcają wiele uwagi.

Pozwala im to budować wiarygodne scenariusze. A im bardziej są one dopracowane, tym bardziej mogą okazać się skuteczne. „Jednocześnie misterny plan ataku na giełdę Binance nie udałby się, gdyby pracownik w trakcie tej fałszywej rekrutacji nie wykorzystywał laptopa, którym na co dzień posługiwał się w pracy” wskazuje Aleksander Kostuch ze Stormshield.

Jego zdaniem trzeba podkreślić, jak istotną rolę odgrywają podstawowe zasady bezpieczeństwa, a także podnoszenie świadomości pracowników. Inspirowanie działań w tym obszarze powinno być domeną kierownictwa organizacji.

„Specjalista zajmujący się na co dzień bezpieczeństwem może apelować. Jeśli jednak top management nie ma świadomości, że odpowiedzialność spoczywa na nim, to tak realizowana profilaktyka będzie mniej skuteczna. Na pytanie, czy w naszej organizacji nie zaniedbujemy tego obszaru, każdy musi odpowiedzieć indywidualnie” podsumowuje ekspert Stormshield.

NIS2 dla zarządu - sprawdź za co odpowiada kierownictwo organizacji?

Materiał Promocyjny