Zespół start-upu Nevomo, który od kilku lat pracuje nad technologią lewitacji magnetycznej dla kolei, jeszcze gdy startował, miał plan stworzenia nowatorskiego środka transportu – superszybkich pociągów poruszających się w tunelach próżniowych. Nad podobnymi projektami pracują też Elon Musk, Richard Branson oraz firmy z Chin. Stworzenie kolei przyszłości to niezwykle ambitny i kosztowny projekt, wymaga bowiem budowy zupełnie nowej infrastruktury. Polacy znaleźli jednak sposób jak przyspieszyć wdrażanie tzw. technologii hyperloop i opracowali przejściowy model – chodzi o wykorzystanie istniejących torów do budowy szybkiej kolei magnetycznej.

Polski hyperloop to 600 km/h po istniejących torach Pracujący nad projektem kolei próżniowej startup Hyper Poland potrzebował tylko 48 godzin, by na portalu crowdfundingowym Seedrs zebrać ponad 160 tys. euro.

Firma Nevomo (wcześniej działająca pod nazwą Hyper Poland) stworzyła innowacyjny system umożliwiający lewitację pociągów na klasycznych torach kolejowych. Swoje rozwiązanie zaprezentuje światu 5 września w Brukseli. Kierujący start-upem Przemysław Pączek zapowiada, że podczas premiery zaprezentowane zostaną wyniki testów lewitacji pojazdów szynowych zrealizowanych na torze doświadczalnym w Nowej Sarzynie na Podkarpaciu. Zapewnia, że opracowana przez spółkę technologia jest unikalna na skalę światową i umożliwi znaczną poprawę wydajności istniejących systemów transportu kolejowego, przenosząc je na wyższy poziom.

Nevomo zaznacza przy tym, że dokonało przełomu technologicznego, przeprowadzając „bezprecedensowe testy lewitacji na konwencjonalnej infrastrukturze kolejowej”. O ile zapowiedzi rodzimego start-upu się potwierdzą, polska firma dokona ważnego kroku w kierunku modernizacji i usprawnienia istniejącej infrastruktury. Osiąganie prędkości 550 km/h przez pociągi stałoby się wówczas powszechnie możliwe.

Hyperloop to kolej magnetyczna poruszająca się w próżniowych rurach i osiągająca prędkość do 1200 km/h, bliską prędkości dźwięku. Nevomo nie rezygnuje z tej idei, ale dojście do tego finalnego celu podzieliło na kilka etapów. A obecny projekt ma być właśnie milowym krokiem.