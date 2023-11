Cytryniec chiński i chmiel - polska firma robi biznes na „zielonym złocie”

Firma założona przez dwoje polskich naukowców – dzięki własnej technologii pozyskiwania substancji aktywnych pochodzenia naturalnego oraz jednej z najnowocześniejszych w Polsce linii produkcyjnych – komponuje i produkuje ekstrakty roślinne. Green Zebras generuje już pierwsze przychody, które w br. powinny osiągnąć około 0,5 mln zł.

Spółka z Wrocławia szykuje emisję akcji, a w przyszłym roku planuje debiut na NewConnect. Zdobyte w ten sposób pieniądze start-up chce przeznaczyć na ekspansję działalności: rozwój portfolio produktowego, zwiększenie sprzedaży, a także certyfikację w sektorze farmaceutycznym.

Zielarstwo może być innowacyjne

Dr Ewelina Pawlus-Czerniejewska oraz prof. Tomasz Stuczyński stworzyli dość nietypowy biznes i dowodzą, że nawet tak tradycyjna branża jak zielarstwo może być innowacyjna. Green Zebras prowadzi m.in. działalność w zakresie przetwórstwa konopi włóknistych – jako jeden z pierwszych nad Wisłą start-upów otrzymał zgodę głównego inspektora farmaceutycznego na jej wytwarzanie, przerabianie i przetwarzanie. Linia technologiczna do ekstrakcji rozpuszczalnikowej ma wydajność 5 ton suszu roślinnego miesięcznie. Jak podkreślają w spółce, to bardzo uniwersalna metoda, która – przez dostosowanie parametrów – pozwala na pozyskiwanie substancji aktywnych o różnej charakterystyce. Wśród stosowanych przez Green Zebras technologii znajdują się także m.in. liofilizacja, dekarboksylacja w obniżonym ciśnieniu, techniki filtracji i rozdziału oraz konfekcjonowanie produktów gotowych (ciekłych i sypkich). Wrocławska firma nie skupia się jednak wyłącznie na konopiach i aktualnie w portfolio ma całą paletę ekstraktów, które określa mianem „zielonego złota” – to ponad 40 roślin, w tym: rumianek, goździkowiec, mniszek lekarski, chmiel, tymianek, serdecznik, lawenda, soplówka jeżowata, gotu kola, a także cytryniec chiński oraz ashwagandha. Green Zebras ma już pierwszych klientów, a wśród nich znajdują się firmy z zagranicy.

Start-up ma ambitne plany rozwoju. Pozyskał on już z rynku 5,5 mln zł, ale na tym nie zamierza poprzestać – w przyszłym roku planuje wejście na NewConnect, a już w najbliższych dniach przeprowadzi emisję akcji poprzez platformę jednego z domów maklerskich. Cel? Pozyskanie pieniędzy m.in. na zwiększenie skali produkcji oraz wejście do sektora farmaceutycznego.