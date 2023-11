Polacy ruszają na podbój Meksyku. Zaopiekują się dziećmi

Bliscy zdobycia polskiego rynku

Dzięki kapitałowi pozyskanemu od Inovo VC (ok. 14 mln zł) start-up planuje przyspieszyć międzynarodową ekspansję – zamierza kontynuować rozwój na europejskich rynkach, ale planuje też ekspansję w Ameryce Łacińskiej. W przyszłym roku LiveKid otworzy biuro w Meksyku, gdzie zatrudnienie ma znaleźć 20 osób. Dodatkowo w naszym kraju pracę podejmie kolejne 10 pracowników (w zespole inżynieryjnym, gdzie przede wszystkim są poszukiwani deweloperzy Java). Tym samym liczba pracowników w firmie (licząc tych z działających już biur w Hiszpanii i Polsce) skoczy do 100. A na tym nie koniec ambitnych planów. Spółka planuje bowiem udostępnić platformę w języku portugalskim (po działających już wersjach angielskiej, niemieckiej, polskiej, a także hiszpańskiej oraz ukraińskiej). Ma to być pierwszy krok w ekspansji do Portugalii i Brazylii.

– Sześć lat temu stworzyliśmy w Polsce nową kategorię cyfrowych usług do zarządzania przedszkolami i żłobkami. Od tego czasu rozwijaliśmy się w sposób efektywny kapitałowo. Udało się nam zdobyć znaczącą pozycję w Meksyku przy wykorzystaniu minimalnych zasobów. Naszym celem jest bycie globalnym liderem, a to wymaga odważnych kroków. Finansowanie pomoże nam zatrudnić więcej osób w Meksyku, ale też rozwijać się w krajach, w których już jesteśmy obecni – komentuje Jakub Pawelski.

Nad Wisłą LiveKid to potentat – pokrywa obecnie ok. 25 proc. rynku. Jak zaznacza założyciel start-upu, do końca 2025 r. ma to być już jednak poziom ok. 60 proc. – Mamy ambicję i, co ważniejsze, kapitał, aby skonsolidować ten rynek – dodaje Pawelski.

LiveKid to – pod względem kapitału zainwestowanego w jednej rundzie – największa transakcja funduszu Inovo VC. Jego przedstawiciele wierzą w sukces start-upu i przekonują, iż rozwój spółki śledzą praktycznie od samego początku.

– LiveKid to firma o bardzo wysokiej efektywności wykorzystania kapitału. Udało im się urosnąć do znaczącej skali przy zaledwie jednej rundzie finansowania. Są bliscy zdobycia polskiego rynku, będąc równocześnie na dobrej drodze do powtórzenia sukcesu w Hiszpanii oraz Meksyku – twierdzi Michał Rokosz, partner w Inovo VC.

Jak zaznacza, biznesy typu tzw. vertical SaaS, jak właśnie LiveKid, gdy już zdobędą dominującą pozycję na rynku, są bardzo rentowne. – I potrafią bardzo długo bronić swojej pozycji – przekonuje Rokosz.