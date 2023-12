Polacy pomogą rozwiązać problem 2 mld ludzi. „Ukryty głód”

Biotechnologiczna firma, specjalizująca się w innowacyjnych składnikach zwiększających tzw. biodostępność substancji aktywnych, ma ambicję zrewolucjonizować rynek suplementów diety. Spółka opracowała własną technologię BioSNEDS, która poprawia absorpcję, a przy tym składniki BioSNEDS są łatwo rozpuszczalne w wodzie, mają neutralny smak i nie wydzielają zapachu.

Niedobór mikroelementów

Nic dziwnego, że Verdant Nature, posiadając własny zakład produkcyjny, laboratorium i centrum R&D, zainteresował inwestorów. Pieniądze na rozwój produktów i międzynarodową ekspansję wyłożył właśnie polski fundusz Simpact Ventures. Inwestorzy liczą, że start-up rozwiąże tzw. problem „ukrytego głodu” (niedoboru mikroelementów pomimo dostatecznej ilości spożywanych kalorii), który — według danych WHO — dotyka ponad 2 mld ludzi na świecie (głównie w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej). – Niedobory mikroelementów to nie tylko kwestia zdrowia indywidualnego, lecz również istotna kwestia społeczna i ekonomiczna. Mogą wpływać niekorzystnie na rozwój dzieci, ograniczać produktywność społeczeństwa, generować duże koszty dla systemów zdrowotnych – wylicza Wojciech Majewski, partner w Simpact Ventures.

Polsko-amerykańska firma działa w perspektywicznej branży – globalny rynek suplementów odżywczych przeżywa imponujący wzrost, a jego wartość w ub.r. przebiła pułap 160 mld dol. Według prognoz do 2032 r. urośnie ona do 346 mld dol., przy rocznej stopie wzrostu sięgającej blisko 8 proc. Eksperci zwracają uwagę, iż pomimo to branża boryka się z wieloma wyzwaniami, choćby takimi jak: niska biodostępność (ograniczona przyswajalność niektórych składników, co wpływa na ich skuteczność), nadmierne dawkowanie, a także kłopoty z dostępnością wysokiej jakości suplementów, czy też problemy, które wynikają z dezinformacji konsumentów.

Światowa ekspansja

Verdant Nature ma ambitne plany – spółka zamierza podbijać nowe rynki geograficzne, ale także wchodzić do kolejnych sektorów. Produkty firmy pełnią bowiem kluczową rolę, nie tylko dostarczając składniki do suplementów diety czy napojów funkcjonalnych, ale również kosmetyków do pielęgnacji skóry. Poza tym rozwiązania innowacyjnej spółki mają potencjał stać się wyjątkowo atrakcyjne m.in. dla producentów karmy dla zwierząt.