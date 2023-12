Czy rzeczywiście są skuteczne? Polski start-up zbada suplementy diety

– My pozwalamy sprawdzić, jakie faktycznie efekty wywołuje konkretny suplement – wyjaśnia.

Udział w badaniu to nie tylko pomoc we wprowadzeniu przejrzystości na rynek suplementów, ale też szansa na zrozumienie, jak różne suplementy wpływają na organizm konkretnej osoby. Uczestnik badania otrzymuje testowany produkt i dostęp do platformy, w której na bieżąco loguje swoją aktywność, a co określony czas wypełnia ankiety dotyczące stanu zdrowia i samopoczucia. Evidose integruje się ze smartwatchem i innymi gadżetami, jak np. Apple Watch, Fitbit, Whoop czy Oura Ring. System korzysta też z wyników badań krwi oraz z testów kognitywnych, przeprowadzanych w warunkach domowych. Dzięki temu zbiera obiektywne dane, a nie tylko opinie na temat samopoczucia. Po ukończeniu badania uczestnik otrzymuje raport z personalnymi wynikami skuteczności suplementacji.

Suplementy jak leki?

Warszawska spółka ruszyła w bieżącym roku. Ma jednak ambitne plany i obiecujące zaplecze, a także wsparcie inwestorów, którzy wyłożyli ok. 2 mln zł.

Anna Litwińska, która stworzyła Evidose z Kacprem Zambrzyckim, ma wykształcenie w dziedzinie data science. Jako specjalistka od danych skupia się w firmie na ekspertyzach (wcześniej pracowała m.in. w OpenSignal, Boldzie, Zety czy Royal Bank of Scotland). Z kolei Zambrzycki ma doświadczenie w zarządzaniu m.in. jako head of operations w AhoyConnect (wcześniej pracował też w Inovo VC i Tidio). Merytoryczny nadzór nad projektem sprawują eksperci: doradca naukowy Balázs Szigeti z Imperial College London oraz jako doradca prawny i farmaceutyczny Maria Samolińska-Hojda, partner w kancelarii prawnej BLSK Legal.

– Rynek suplementów jest dziś zepsuty, a brak wiedzy na temat ich rzeczywistego działania to problem dla wszystkich. Konsumenci często włączają do swojej diety preparaty o domniemanym działaniu. Dopiero w praktyce przekonują się, że są nieefektywne, co w konsekwencji prowadzi do utraty zaufania do całej kategorii produktów. Cierpią na tym producenci, którzy chcieliby badać efektywność suplementów w podobny sposób, w jaki producenci leków prowadzą badania kliniczne. Dotąd nie mieli takiej możliwości. Chcemy to zmienić i wykorzystać technologię, by zaoferować badania efektywności – deklaruje Kacper Zambrzycki.