Projekt z Polski uratuje miliony czworonogów. Opracowano skuteczne leczenie

Wcześniejsze badanie pilotażowe objęło 32 pacjentów (21 zwierzętom podano jednokrotnie produkt spółki Bioceltix, zaś 11 psom trzykrotnie, w miesięcznych odstępach, dopuszczone już do obrotu przeciwciało monoklonalne stosowane w leczeniu AZS).

Czytaj więcej Biznes Ludzie Startupy Firmy pet-tech przyspieszają. Polska psią potęgą Rynek nowych technologii przeznaczonych dla psów i kotów, a także ich właścicieli jest nad Wisłą wyjątkowo mocny. Rodzime start-upy, opracowujące takie rozwiązania, myślą o ekspansji zagranicznej oraz o wejściu na giełdę.

zwierzętaWrocławska firma wskazuje, że obserwowane coraz większe zapotrzebowanie rynkowe na skuteczny lek przeciwdziałający AZS wynika z rosnącej liczby cierpiących z powodu tej choroby psów. Szacuje się, że już prawie co piąty zmaga się z tym schorzeniem, a obecnie dostępne terapie nie rozwiązują problemu, bo hamują jedynie objawy. Biotechnologia weterynaryjna to zatem szansa na przełom. Bioceltix tłumaczy, że leki biologiczne, nad którymi pracuje spółka, oparte są na komórkach macierzystych i działają też przyczynowo, a więc usuwając stan zapalny.

Perspektywy dla start-upu są obiecujące i to z kilku powodów. Po pierwsze, liczba psów w Europie na koniec 2022 r. po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 mln i wszystko wskazuje na to, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał. Po drugie, prognozuje się jednocześnie wzrost zachorowalności na choroby o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym. Nic dziwnego więc, że rynek weterynaryjnych przeciwciał monoklonalnych, wart dziś 800 mln dol., skoczy do 2032 r. do ok. 3,5 mld dol.

Teraz czas na konie

Bioceltix rozwija komercyjnie również dwa inne pionierskie produkty biologiczne – na zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów oraz przeznaczony dla koni cierpiących na zapalenie stawów. W przypadku pierwszego z nich Bioceltix mówi o sukcesie – wyniki badania klinicznego potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo opracowanej terapii. Przedstawiciele firmy podkreślają, że to krok milowy na drodze do rejestracji i komercjalizacji produktu, co oznaczałoby, że już niebawem spółka może sięgnąć po tytuł pierwszej firmy na świecie posiadającej dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego zawierającego psie komórki macierzyste.

Z kolei produkt na zapalenia stawów u koni jest jeszcze w trakcie badania klinicznego prowadzonego w blisko 20 europejskich klinikach – w praktyce dopiero trwa finalizacja rekrutacji czworonożnych pacjentów.