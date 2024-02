Ukraińskie firmy technologiczne zaskakująco odporne. Rozpoczynają światową ekspansję

Rośnie liczba specjalistów IT

Ukraiński sektor technologiczny jest zdumiewająco odporny, a nawet rośnie – pisze serwis Techcrunch. Powołuje się na niedawne badanie przeprowadzone przez Lwowski Klaster IT („Zdolność adaptacji i odporność w czasie wojny”) – które opiera się na wywiadach z 7 tys. specjalistów i ponad 400 firmami – wykazało, że podczas gdy znaczna liczba specjalistów technologicznych uciekła z kraju, ale rynek wsparli mocniej Ukraińcy studiujący i wchodzący na rynek pracy w kraju, ale i za granicą, współpracując zdalnie.

W efekcie liczba specjalistów technologicznych wzrosła o ponad 7 proc. do 307,6 tys. Około 242 000 z nich nadal mieszka i pracuje na Ukrainie. Za to liczba ukraińskich specjalistów od technologii rozpraszających się za granicą wzrosła do 65 tys. z 55 tys. rok temu, co stanowi wzrost o 20 proc. Udział branży technologicznej w zeszłym roku wyniósł 4,9 proc. PKB (7,1 miliarda dolarów).

Ważnym hubem dla ukraińskich start-upów stała się Polska. Około 36 proc. ukraińskich firm planuje otworzyć nowe biura, 28 proc. za granicą, a większość z nich wybrała Polskę jako drugą bazę operacyjną.

Ukraina eksportuje również technologię. mRiik, najnowsze estońskie narzędzie cyfrowe, zostało oparte na aplikacji Ministra Transformacji Cyfrowej Ukrainy Diia, która przechowuje dowody osobiste, paszporty i prawa jazdy w formie cyfrowej, a także umożliwia dostęp do niektórych usług publicznych.

To samo Ministerstwo Transformacji Cyfrowej prowadzi również Ukraiński Fundusz Startupowy, który stał się największym w kraju aniołem biznesu, wspierając finansowo ponad 350 startupów. Wiele z nich przestawiło się na obronność i zastosowania podwójnego zastosowania.