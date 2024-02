Polskie szczepionki na covid i grypę. Polacy tworzą unikalną na świecie technologię

Rynek szczepionek przeciwko wirusom chorób układu oddechowego dla pacjentów powyżej 65. roku życia wyceniany jest na ponad 20 mld dol. rocznie. Wedle prognoz, ze względu na globalne starzenie się populacji w gospodarkach rozwiniętych, ma on dalej szybko rosnąć. Krakowski start-up działa zatem na niezwykle perspektywicznym rynku. A Tomasz Bardziłowski, dyrektor zarządzający Ipopema Securities, mówi o innowacyjnym polskim przedsięwzieciu wprost: nCage to przykład dynamicznego rozwoju polskiej biotechnologii.

Jak pokonać wirusy

Aleksander Kłósek, partner zarządzający w YouNick Mint, wskazuje, że nCage Therapeutics jest na drodze do opracowania przełomowej technologii w dziedzinie tzw. poliwalentnych szczepionek nowej generacji, które mogą zapewnić dłuższą i skuteczniejszą ochronę w formie jednorazowego podania. – Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie w obszarze opieki zdrowotnej; pacjentów czy klinicystów, którzy chcą zmniejszyć obciążenie związane z leczeniem w starzejącej się populacji – komentuje. I zaznacza, że – niezależnie od niezaspokojonej potrzeby medycznej i perspektyw rynkowych – to, co najbardziej przekonało fundusz do inwestycji, to kapitał ludzki nCage.

– Międzynarodowy i multidyscyplinarny zespół naukowców i praktyków biznesu, którzy są w pełni zaangażowani i skoncentrowani na misji firmy – wylicza Kłósek.

Heddle ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach nad naturalnymi i sztucznymi „bionanomaszynami”. Wcześniej prowadził m.in. badania w John Innes Centre w W. Brytanii, a także w laboratoriach Tokyo Institute of Technology. Kaplan, dyrektor generalny nCage, ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży life science w zakresie opracowywania i komercjalizacji nowych terapii i technologii. Chris jest także szefem Axcend Health, biotechnologicznej firmy typu venture-building z biurami w Bostonie i Warszawie. Z kolei Bason to konsultant Polskiego Funduszu Rozwoju, naukowiec Medical Research Laboratory w Cambridge w W. Brytanii.

Tomasz Bardziłowski podkreśla, że start-up posiada unikalną technologię w skali globalnej. – Widzimy wyraźny trend wzrostowy dla spółek, takich jak nCage, z jasną ścieżką do komercjalizacji i dużym prawdopodobieństwie transakcji partneringowych bądź akwizycji na rynku farmaceutycznym w przyszłości – dodaje dyrektor zarządzający Ipopema Securities.