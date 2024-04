To ona wyszuka przyszłe gwiazdy futbolu. Kluby stawiają na sztuczną inteligencję

Sevilla FC – jedna z najpopularniejszych piłkarskich drużyn nie tylko w Hiszpanii, ale i Europie – zdobyła światowe uznanie za sprawą wyników sportowych, a także sukcesów w pozyskiwaniu piłkarskich perełek. Teraz władze klubu, zdobywcy łącznie ośmiu europejskich tytułów, w tym w Lidze Europy i Superpucharu UEFA, idą o krok dalej i sięgają po nowe możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. Pomoże w tym sojusz z IBM i nowatorskie narzędzie – Scout Advisor.

Reklama

System generatywnej AI (genAI) ma być wykorzystywany przez zespół klubowych skautów do analizy zawodników. Bot przewertuje liczne dane o piłkarzach i oceni potencjalnych kandydatów na przyszłe gwiazdy futbolu.

Przewaga nie tylko na boisku

Sevilla FC Scout Advisor stworzono na platformie IBM Watsonx, która dotychczas oferowała głównie rozwiązania AI dla firm. System przeczesze duże ilości danych, których ludzie w klubie nie byli w stanie efektywnie wykorzystywać. Badanie statystyk zawodników i wykorzystanie języka naturalnego ma usprawnić cały proces skautingu. Selekcjonowanie rekrutów do drużyny, dokonywane nawet na podstawie kluczowych wskaźników, to trudne i żmudne zadanie. Dla zaawansowanych algorytmów nie jest to jednak specjalne wyzwanie. Boty zapewnią więc klubowi przewagę konkurencyjną nad innymi drużynami w lidze. Dzięki genAI Sevilla FC ma podejmować bowiem bardziej świadome decyzje o naborze młodych graczy i transferach. – Ten projekt może być przełomem dla Sevilla FC i całej branży sportowej – mówi wprost o tej technologii José María del Nido Carrasco, prezes klubu, który w przyszłym roku obchodzi 135. rocznicę istnienia.

Sevilla FC posiada szeroką bazę danych, zawierającą szczegółowe raporty o zawodnikach. Narzędzie IBM pozwoli wykorzystać ów zasób. – Daje to znaczną przewagę w procesie rekrutacji zawodników i umożliwia pozyskanie najlepszych graczy, co przyczyni się do poprawy wyników na boisku – zapowiada Carrasco.