Polacy radykalnie wydłużyli świeżość żywności. Technologia z Torunia trafi do USA

Technologia opracowana przez zespół dr. Andrzeja Wolana to prawdziwa rewolucja dla łańcucha dystrybucji świeżych produktów naturalnych. Nowatorskie rozwiązanie, które zapewnia ochronę na każdym etapie – od producentów, przez firmy zajmujące się przechowaniem, pakowaniem i wysyłką, skończywszy na sprzedaży detalicznej – wchodzi na kolejne rynki. Owoce i warzywa z ochroną Fresh Inset są już sprzedawane w Argentynie i Ekwadorze, a w kolejnych kilkunastu krajach trwają rejestracje produktu. Jeszcze w br. spodziewane są w USA, Peru, Brazylii, Kolumbii, a także w Turcji i na unijnych rynkach.

Firma z Torunia, założona w 2017 r. przez naukowców z Synthex Technologies, opatentowała unikalną technologię przedłużania świeżości zerwanych owoców, warzyw, grzybów i kwiatów. Fresh Inset, start-up, który w ub.r. w organizowanym przez „Rzeczpospolitą” konkursie „Orzeł Innowacji” zdobył nagrodę główną w kategorii: Start-up z potencjałem, rozwija dziś międzynarodowy zespół ekspertów nie tylko z Polski, ale również z Ameryki Płd. (Brazylia, Argentyna, Peru) oraz Stanów Zjednoczonych.

Vidre+TM, autorska technologia spółki, wykorzystuje substancję czynną przedłużającą świeżość. Aplikacja, np. w postaci naklejki, pozwala na uwalnianie substancji czynnej w kontrolowany i bezobsługowy sposób – wystarczy naklejka na produkcie, opakowaniu lub skrzynce, by konsumenci mogli cieszyć się dłużej zdrowymi i świeżymi produktami. Produkt ma za zadanie rozwiązać globalny problem psucia się żywności. Innowacja opatentowana została w ponad 50 krajach. Start-up na początku br. podpisał kolejną umowę o współpracy. Nowy partner Fresh Inset jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań, tzw. pozbiorczych, dla branży świeżych owoców i warzyw. Jak tłumaczą w spółce, we współpracy z producentami, firmami pakującymi i organizacjami rolniczymi opracowuje on i oferuje innowacyjne technologie, które poprawiają, chronią i zachowują jakość owoców i warzyw, jednocześnie zmniejszając marnotrawstwo i chroniąc środowisko. Na bazie podpisanej umowy partner Fresh Inset otwiera swoją dystrybucję przede wszystkim w USA, ale również w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, Europy, jak również Afryki i Azji. Wcześniej toruńska firma zawarła inny kontrakt – z Janssen PMP, spółką, która należy do koncernu Johnson & Johnson.

– W ramach strategii rozwoju budujemy obecność w Ameryce Południowej i Północnej oraz kolejno w Europie i na głównych rynkach eksportowych Afryki. Umowa z kolejnym światowym graczem potwierdza, iż nasza technologia jest przełomowa – komentuje Andrzej Wolan, prezes Fresh Inset.