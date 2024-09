Autonomiczne pojazdy z Polski? Rodzime firmy planują światową ekspansję w AI

Bielik rywalem ChatGPT

Na wykorzystanie sztucznej inteligencji w motoryzacji, podobnie jak AutonomyNow, postawił Blees. Start-up opracował samojezdnego minibusa, a pierwsze wyprodukowane już pojazdy dobrze wróżą gliwickiej spółce. Pilotaże prowadzone w Katowicach i Gliwicach pod koniec ub.r. zakończyły się sukcesem. Projekt, którym kieruje Martyna Wiśniowska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, to dzieło inżynierów z Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej. Pierwszy polski samojezdny pojazd Blees BB-1 to wyjątkowo cichy pojazd elektryczny, który – dzięki specjalnym czujnikom – potrafi poruszać się wyznaczoną trasą bez kierowcy. Testowano go w Dolinie Trzech Stawów (część Katowickiego Parku Leśnego) i w kampusie Politechniki Śląskiej. W br. minibusy pojawić się mają w kilku polskich miastach.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje też inny rodzimy projekt AI – Bielik. Chodzi o polską odpowiedź na popularnego bota ChatGPT. Ten polski model językowy powstał m.in. dzięki wsparciu Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH i zaprzęgnięciu do prac nad tą technologią dwóch najszybszych superkomputerów w naszym kraju – Heliosa i Atheny. Jak zaznacza Marek Magryś, zastępca dyrektora Cyfronetu, zasoby te wykorzystano do uczenia modeli językowych. – Udało się stworzyć Bielika, model LLM, który doskonale radzi sobie z naszym językiem oraz kontekstem kulturowym i który może być kluczowym elementem łańcuchów przetwarzania danych tekstowych dla naszego języka w zastosowaniach naukowych i biznesowych – wskazuje. – O ile ChatGPT potrafi mówić w języku polskim, to nasycony jest treściami w języku angielskim. W związku z tym ma nikłe pojęcie na temat np. naszej kultury czy niuansów polskiej literatury. Nie do końca też sobie radzi ze zrozumieniem logiki bardziej skomplikowanych tekstów, np. prawnych czy medycznych – kontynuuje ekspert. I przekonuje, że jeśli chcemy stosować LLM w specjalistycznych obszarach i mieć model językowy, który dobrze rozumuje w języku polskim – nie możemy opierać się wyłącznie na zagranicznych systemach.