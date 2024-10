Ta aplikacja zaopiekuje się przedszkolakami i ich rodzicami. Za darmo, ale...

A konkretnie The Kidly. – Wiedzieliśmy, że takie rozwiązanie pomoże nie tylko nam, ale całemu rynkowi – komentuje prezes Connect4Kids.

Co ciekawe, przedsięwzięcie jest całkowicie polskie – od pomysłu po realizację. Platformę zbudowali rodzimi programiści, a projekt wsparł polski kapitał. Jak zauważa Rafał Gromek, prace programistyczne i logistyczne trwały nieco ponad rok. Wsparcie funduszu Rubicon Partners pozwoliło nie tylko zbudować rozwiązanie od strony technologii, ale i poszerzyć ofertę o zajęcia muzyczne, artystyczne czy językowe.

Jak tłumaczy Paweł Madej, dyrektor inwestycyjny w Rubicon Partners, rynek podmiotów świadczących zajęcia w przedszkolach jest bardzo rozdrobiony. – Istnieją tysiące jednoosobowych lub małych firm, które samodzielnie pozyskują przedszkola do współpracy. Z drugiej strony, na chwilę obecną, nie ma łatwej ścieżki do sprawdzenia doświadczenia oraz opinii o prowadzącym, który ma pracować z dziećmi, zarówno przez przedszkole, jak i przez rodziców. Trzecim aspektem jest zarządzanie ofertą zajęć i płatnościami. Jest to uciążliwe zarówno dla placówek oświatowych, rodziców, jak i samych dostawców usług. To wszystko pokazało nam, że na rynku jest nisza, którą The Kidly może skutecznie wypełnić – wylicza powody, dla których Rubicon Partners zaangażował się w ten projekt.

Darmowy dostęp dla rodziców i placówek

Start-up z Lublina wyjaśnia, że aplikacja otwarta jest na wszystkie placówki oświatowe, ale ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli. Dołączyć mogą do niej zarówno rodzice i opiekunowie dzieci, jak i usługodawcy oferujący zajęcia dodatkowe. Co ważne, ci ostatni przechodzą rozbudowany proces weryfikacji, począwszy od dostarczenia kompletu dokumentów rejestracyjnych, po wymagania stawiane ustawą o ochronie małoletnich. – Najważniejsze jednak zawsze będą referencje i opinie klientów. Do weryfikacji formalnej dochodzi również finansowa, gdyż wykorzystanie bramki płatniczej w rozliczeniach z rodzicami lub placówkami, wymusza na usługodawcy przejście dodatkowej procedury – podają twórcy The Kidly.

Rafał Gromek wskazuje, iż funkcjonalność platformy rozbudowywana jest praktycznie każdego dnia, ale już teraz oferuje ona placówkom oświatowym zakres wystarczający do rejestracji placówki wraz z kadrą, np. nauczycieli, możliwość tworzenia grup i przypisania do nich dzieci, znalezienie zajęć, wybór sposobu rozliczania i dokonanie zapisów grupowych lub indywidualnych.