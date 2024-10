Sztuczna inteligencja wchodzi do szpitali. Polskie firmy mają nowatorskie rozwiązania

Potencjał sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia jest gigantyczny i, co ważne, dostrzegane jest to nad Wisłą. W ciągu ostatnich pięciu lat sam udział polskich start-upów medycznych, pracujących w dziedzinie AI i ML (uczenia maszynowego), zwiększył się na rynku spółek technologicznych z branży AI z 30 do 64 proc. – podają w swoim raporcie Koalicja AI i Innowacji w Zdrowiu oraz Polska Federacja Szpitali.

Trend jest wyraźny – szacuje się, że mniej więcej jedna piąta organizacji opieki zdrowotnej na świecie przyjęła już modele AI, a wdrożenia tego typu zmniejszyły o 20 proc. czas poświęcany przez lekarzy na zadania administracyjne. Ale w przypadku tej technologii chodzi o znacznie więcej niż ograniczenie biurokracji. Wedle prognoz do 2025 r. już nawet 90 proc. szpitali ma wykorzystywać technologię opartą na sztucznej inteligencji do wczesnej diagnostyki i zdalnego monitorowania pacjentów.

Cyfrowy kardiolog

Zdjęcia rentgenowskie, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa generują ogromne ilości danych, których analiza jest czasochłonna. Dane obrazowe cechuje jednak wysoka standaryzacja, dzięki czemu mogą być one skutecznie oceniane przez algorytmy. I to już ma miejsce. Badania American College of Radiology dowodzą, że dziś 30 proc. radiologów wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej praktyce klinicznej, a 20 proc. planuje zakup narzędzi AI w najbliższej przyszłości. Swoją cegiełkę w rozwoju sztucznej inteligencji w sektorze medycznym dołożyć chce Medicalgorithmics. Firma opracowała narzędzie AI, które przyspiesza i usprawnia diagnozę chorób serca. Chodzi o projekt DRAI – system opracowany na podstawie gigantycznej bazy ponad 3,6 mln dni zapisów badań EKG. Badanie przeprowadzone na próbie 14,6 tys. pacjentów z całego świata wykazało, że zastosowanie AI zmniejsza liczbę krytycznych błędów aż 14-krotnie w porównaniu z tradycyjnymi metodami, gdzie analiza wyników EKG była prowadzona manualnie. Przyspiesza także proces analizy, co umożliwia lekarzom szybsze podejmowanie decyzji diagnostycznych, a to kluczowe w przypadkach krytycznych nieprawidłowości pracy serca. DRAI uzyskała już zgody regulacyjne na stosowanie w diagnostyce w USA, Kanadzie, UE czy W. Brytanii. Jeszcze w br. spółka planuje pierwsze komercyjne wdrożenie u jednego z partnerów w Europie.

– Wyniki badania DRAI dowodzą, iż AI jest wartościowym narzędziem wspierającym pracę techników EKG i lekarzy kardiologów. Nasze zaawansowane algorytmy znacząco przyspieszają proces analizy danych EKG i podnoszą jakość diagnozy, eliminując krytyczne błędy – przekonuje Przemysław Tadla z zarządu Medicalgorithmics.