Jak co roku, odbywające się w Kielcach targi przyciągną światowych producentów i dystrybutorów z branży energetycznej. Każdy z nich przedstawi innowacyjne rozwiązania, mające na celu prowadzenie nas ku bardziej zielonej przyszłości. W tym prestiżowym gronie nie mogło zabraknąć firmy Huawei, która jest Wyłącznym Partnerem Targów ENEX 2025.

Podczas tegorocznego wydarzenia, Huawei zaprezentuje swój wyjątkowy ekosystem FusionSolar, zapewniający innowacyjne podejście do gospodarowania energią w instalacjach PV. System składa się z kilku urządzeń, w tym z falownika SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SmartGuard - 63A – T0, inteligentnego optymalizatora, systemu magazynowania energii LUNA2000-7/14/21-S1 oraz asystenta do zarządzania energią EMMA-A02. Urządzenia te tworzą spójny system zapewniający najwyższe bezpieczeństwo i stabilność zasilania w różnych warunkach atmosferycznych, co stanowi szczególnie istotny element w obliczu dynamicznie zachodzących zmian środowiskowych i klimatycznych.

Cieszymy się z możliwości zaprezentowania naszego wyjątkowego systemu Huawei FusionSolar na tegorocznych targach ENEX. Prezentowane na stoisku Huawei rozwiązanie zapewnia zarówno bezpieczeństwo jak i stałość dostaw czystej energii. Falownik Huawei SUN2000 stanowi serce instalacji, kompleksowo zarządzając całym systemem. Urządzenie SmartGuard zapewnia zasilanie nawet w przypadku awarii w dostawie prądu. Magazyn LUNA2000 przechowuje wytworzoną energię zwiększając bezpieczeństwo sieci oraz zapewniając ciągłość w dostępie do zielonej energii. Z kolei inteligentny asystent EMMA skutecznie zarządza pracą całej instalacji, maksymalnie zwiększając wydajność i oszczędność użytkowania. System Huawei pozwala nie tylko cieszyć tańszą energią, która przyczynia się do redukcji podstawowych kosztów życia, ale też z myślą o bardziej zielonej przyszłości naszej planety – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Huawei FusionSolar wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne, konsekwentnie dostarczając zieloną energię do gospodarstw domowych na całym świecie. Pod koniec 2024 roku FusionSolar Residential dostarczył czystą energię do ponad 3,9 miliona rodzin w ponad 170 krajach.

Zielona energia na dużą skalę

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym, firma Huawei opracowała rozwiązania, mające ułatwić transformację także sektora C&I (Commercial & Industrial). Jednym z nich jest falownik SUN2000-150K-MG0, zapewniający aż 98,8% maksymalnej wydajności konwercji energii. Dodatkowo w ofercie Huawei wkrótce pojawi się kolejna generacja magazynów energii serii LUNA2000 dedykowana do wspomnianego sektora.

Magazyny energii to przyszłość OZE

Magazynowanie energii ma szczególne znaczenie w rozwijaniu gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii. Magazyny energii zapewniają większe bezpieczeństwo sieci, stabilizując ją i zapobiegając przeciążeniom podczas okresów intensywnej produkcji energii pochodzącej z wiatru czy słońca. Ponadto sprzyjają stabilności dostaw prądu. Dzięki możliwości przechowania energii wytworzonej podczas okresów wzmożonej produkcji, zielona energia dalej pozostaje dostępna dla swoich użytkowników, mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Huawei Digital Power jest wiodącym globalnym dostawcą produktów i rozwiązań w obszarze cyfrowej energetyki. Tworząc w pełni zdigitalizowane rozwiązania nowej generacji dla domu, dla firm i dla przemysłu, napędzamy cyfryzację energetyczną na rzecz lepszej, bardziej ekologicznej przyszłości. - Paweł Ziętek, Head of Utility Sales.

Huawei zaprasza wszystkich pasjonatów zielonej energetyki na XXVII targi ENEX w Kielce. Na stoisku firmy w hali numer 6, na stanowisku D03 będzie można zapoznać się najnowszymi rozwiązaniami FusionSolar.

Materiał Promocyjny