Indeks strachu Trumpa. Ukraińcy w Polsce stworzyli narzędzie przewidujące przyszłość

Powstał specjalny wskaźnik. badający globalne reakcje na retorykę polityczną prezydenta USA. Za tzw. Trump Sentiment Index stoi dwoje Ukraińców, którzy prowadzą start-up w Krakowie. Wadym Skrickij oraz Natallia Gorbunowa założyli Alpha Data Analytics, firmę, która zajmuje się analityką danych i, przy wykorzystaniu systemów AI oraz BigData, ocenia nastroje inwestorów. Do tej pory start-up koncentrował się m.in. na giełdach (akcje, złoto, kryptowaluty) czy rynku nieruchomości, ale teraz na celownik wziął Donalda Trumpa.

Jak przewidzieć reakcje świata i inwestorów na ruchy Trumpa

Jak tłumaczą w Alpha Data Analytics, Trump Sentiment Index (TSI), który właśnie miał swoją premierę, to nowatorskie narzędzie zaprojektowane, by pomóc „inwestorom, dziennikarzom i analitykom w zrozumieniu dynamicznej sceny politycznej oraz ocenie reakcji rynków na retorykę i politykę prezydenta USA”. Start-up wykorzystuje do tego celu zaawansowaną technologię AI. Algorytmy w czasie rzeczywistym monitorują nastroje w mediach oraz na globalnych platformach społecznościowych. System mierzy np. w jaki sposób wypowiedzi, decyzje i działania polityczne Trumpa wpływają na opinię publiczną, prezentując zarówno wartości liczbowe, jak i wizualny wskaźnik sentymentu. Jak tłumaczy Wadym Skrickij, pomaga to zrozumieć zmieniające się nastroje.

– Widzimy jak ogromny wpływ na rynki i politykę mają słowa Trumpa. Naszym celem jest dostarczenie darmowego i łatwo dostępnego narzędzia, które pozwoli wszystkim – od decydentów po komentatorów – mierzyć „temperaturę” nastrojów wokół Trumpa – wyjaśnia założyciel Alpha Data Analytics.

Narzędzie do podejmowania decyzji w czasach chaosu

Natallia Gorbunowa, główny inżynier w krakowskim start-upie, przekonuje z kolei, że to narzędzie, które sprawdzi się w „niepewnych czasach”. – Jasne dane pomagają podejmować lepsze decyzje – tłumaczy.