Polacy połączyli modę z AI. Na celowniku Stany Zjednoczone

Analityka z wykorzystaniem AI jest w tym kontekście kluczowa. – Z reguły jest tak, że czapka, bluza czy torba, które trafiają do sprzedaży, mają swoją dynamikę. Pierwszy, drugi drop, one się sprzedają, natomiast trzeci, czwarty i każdy kolejny, już nie za bardzo. Nie dzieje się tak dlatego, że klienci się już skończyli. Chodzi o to, że systemy marketingowe platform, takich jak Meta, Google czy TikTok, dobrze analizują to, co się dzieje w ich środku, wiedzą też, że jak utną zasięg danym influencerom, ci zmuszeni będą do jego kupna. A nasze rozwiązanie wybija się właśnie w tym punkcie – komentuje nasz rozmówca. – Dzięki wzorcom sprzedażowym, które identyfikujemy poprzez nasze algorytmy, potrafimy tak ustawić kampanię reklamową dla danego brandu i influencera, by zmaksymalizować jej zasięg i efektywność – kontynuuje Kamil Stanek.

W planach giełda i zagraniczna ekspansja

Sztuczna inteligencja od Baseig analizuje ogromne ilości danych sprzedażowych, preferencje klientów, trendy rynkowe i zachowania społeczności online. Dzięki autorskim algorytmom poznańska firma przewiduje, które produkty będą cieszyć się największym zainteresowaniem, jakie kampanie marketingowe przyniosą najlepsze rezultaty i jak zoptymalizować proces sprzedaży. – Zajmujemy się też projektowaniem i produkcją odzieży, magazynowaniem, logistyką. Zapewniamy cały fulfillment. Dysponujemy własną szwalnią i centrum logistycznym, co pozwala na pełną kontrolę nad jakością produktów i terminowością dostaw – wylicza Kamil Moliński, drugi z założycieli. I zaznacza, że dzięki temu influencerzy mogą skupić się na tym, co robią najlepiej – tworzeniu angażujących treści i budowaniu swojej społeczności.

Baseig ma globalne ambicje. Start-up już teraz wysyła swoje produkty do 24 krajów na całym świecie, a głównymi rynkami zbytu są Stany Zjednoczone, Niemcy i Polska. W firmie przekonują, iż metka „Made in Poland” jest ceniona, bo gwarantuje wysoką jakość produktu. – Wysyłaliśmy produkty daleko poza Europę, np. do Australii, Nowej Zelandii, a nawet Puerto Rico i Mikronezji – wskazuje Stanek.

Baseig planuje dalszą ekspansję i współpracę z międzynarodowymi influencerami. Pieniędzy na rozwój poszuka na New Connect. Debiut na parkiecie szykuje jeszcze w tym roku. Założyciele start-upu liczą na to że z rynku uda się pozyskać 2 mln zł. Chcą też rozszerzyć swoją ofertę o nowe, innowacyjne produkty, w tym m.in. odzież inspirowaną mangą i anime. To ma pomóc w dotarciu do nowych grup odbiorców i wykorzystaniu potencjału niszowych rynków. Spółka zamierza ponadto rozwijać własne marki (chodzi o produkty tworzone w na podstawie danych i trendów analizowanych przez ich systemy AI, które idealnie trafiałyby w gusta i potrzeby konsumentów).

Poznański start-up sektora fashion tech, choć założony zaledwie w 2023 r., szybko stał się rentowny. Biznes Kamila Stanka i Kamila Molińskiego dziś finansuje się sam. Co więcej, spółka wchłonęła związaną z Pawłem Maślarzem firmę Stripe Pack, by wzmocnić swoje zdolności logistyczne.