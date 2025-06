Karol Nawrocki chce postawić na nowe technologie i start-upy. Będą duże zmiany?

Urzędujący wciąż prezydent Andrzej Duda nie odcisnął swoimi dwoma kadencjami szczególnego piętna w szczególnie dziś ważnej branży nowych technologii. Co prawda, niemal dekadę temu stworzył projekt „Start-,upy w Pałacu”, w ramach którego zapraszał wybrane innowacyjne spółki z takich sektorów jak FinTech, MedTech, BioTech, czy AgriTech, by wspierać je w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i pozyskiwaniu inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jednakże program, który miał również na celu budowanie wizerunku Polski jako kraju otwartego na nowe technologie i innowacje, trudno uznać za spektakularny sukces.

Podejście pałacu prezydenckiego do polskich innowacji zmienić zamierza natomiast Karol Nawrocki.

Jak Karol Nawrocki chce wspierać AI?

A przynajmniej tak zapowiadał w kampanii wyborczej. Nad konkretnymi działaniami pracować ma od kilku miesięcy jego zespół, w którym znalazł się prof. Andrzej Zybertowicz. Zwróciliśmy się z pytaniami do profesora, jakie kroki nowy prezydent zamierza podjąć, by pomóc rodzimym firmom technologicznym, ale nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi. – Na tym etapie nie mam uprawnień, by wypowiadać się na ten temat – zastrzegł Andrzej Zybertowicz.

Jak się jednak udało nam dowiedzieć, w zespole działa kilka grup. I to one wypracowują rozwiązania w zakresie nowych technologii. Wiadomo, że jeden z elementów przyszłego programu zakłada mocne wsparcie dla technologii przełomowych: sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych, biotechnologii i produkcji leków. W tym celu już w trakcie kampanii Karol Nawrocki zapowiedział powołanie Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych, który dysponowałby potężnym, jak na polskie warunki, budżetem liczącym 5 mld zł rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, że budżet kancelarii prezydenta na 2025 r. to „jedynie” 312 mln zł, brzmi to mało realnie. Tyle że prezydent elekt nie zamierza zasilać funduszu pieniędzmi swojej kancelarii, a zwrócić się o finansowanie do rządu. Nawrocki skorzystać zamierza przy tym ze swojej inicjatywy ustawodawczej. Projekt ustawy w tej sprawie ma być już gotowy. Jego złożenie do Sejmu może być jedną z pierwszych decyzji nowego prezydenta, jeszcze w sierpniu, zaraz po zaprzysiężeniu.