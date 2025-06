Start-up w 90 dni za 100 dolarów? AI wymyśli biznes i go rozkręci. Eksperyment Polaka

Eksperymentem Helbrecht chce pokazać, że dziś nie trzeba być nawet wizjonerem i posiadać rozbudowanego zespołu czy dostępu do zewnętrznych funduszy, by rozwinąć innowacyjny interes. Wystarczą chęci. Sam jest związany z Fundacją Zaawansowanych Technologii, gdzie prowadzi Talent Open, program akceleracyjny dla młodych innowatorów (w wieku 16–25 lat). – Nieraz słyszę od osób, które chcą tworzyć własne start-upy, że nasz trzymiesięczny program jest za krótki, że ciężko w tak krótkim czasie, przy ograniczonych zasobach coś zdziałać. No to teraz sprawdzimy – śmieje się Helbrecht.

Zaprzągł on popularne ChatGPT i Perplexity do wygenerowania pomysłu na biznes. To pierwszy krok. AI zrobiła rozeznanie na rynku, zbadała różne pomysły i przeprowadziła swoistą burzę mózgów, by na tej podstawie wygenerować kilka projektów.

– Na początek dałem się poznać AI, wpisując swoje zainteresowania, opisując dotychczasową karierę zawodową, doświadczenie, kompetencje i zasoby, jakimi dysponuję. To już na wstępie nadało kierunek działań. Poleciłem, by sztuczna inteligencja zaproponowała pięć pomysłów na biznes, do tego dodałem dwa swoje, które już miałem w głowie. Następnie zadeklarowałem, że przyszły produkt ma też działać w oparciu o AI – tłumaczy pomysłodawca eksperymentu.

Bot sprawdził, czy ktoś na rynku globalnym czegoś podobnego nie robi, a jeśli tak, czy da się to zrobić lepiej, inaczej, generując przewagi nad konkurentem. Kolejnym krokiem było głosowanie nad wybranymi projektami w wewnętrznej grupie Talent Open w aplikacji Discord. W taki sposób do dalszej pracy nad docelowym biznesem wyselekcjonowano dwa koncepty. Maciej Helbrecht na razie nie chce zdradzać, co to za rodzaj działalności. Jest zbyt wcześnie, bo teraz projekt wkracza w kolejną fazę.

– AI ma namierzyć grupę docelową, znaleźć miejsca, w których mógłbym z odbiorcami, w sposób zdalny, nawiązać relację – wyjaśnia nasz rozmówca. I podkreśla, że to tzw. sale safari.