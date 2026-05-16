Tegoroczna edycja, realizowana pod hasłem #TechForAgrinnovation, koncentrowała się na rozwiązaniach z obszaru AgriTech, wspierających transformację sektora rolno-spożywczego. Pierwsze miejsce zajął startup Nirby, wykorzystujący dane satelitarne, drony i AI do precyzyjnego zarządzania nawożeniem. Drugie miejsce zdobyła Biostra, a podium zamknął PeptechLab.

Jubileuszowa edycja programu poświęcona jest tematowi AgriTech oraz innowacjom wspierającym transformację rolnictwa i produkcji żywności. Tegoroczna odsłona konkursu przyciągnęła rekordową liczbę start-upów rozwijających technologie dla sektora rolno-spożywczego, które rywalizowały o nagrody finansowe o łącznej wartości aż 300 tys. zł.

Konkurs składał się z kilku etapów – od analizy zgłoszeń i wyboru najbardziej obiecujących projektów, przez pracę nad zadaniami konkursowymi, aż po wyłonienie finałowej dziesiątki startupów, które podczas gali zaprezentowały swoje innowacyjne rozwiązania przed kapitułą konkursową złożoną z uznanych ekspertów reprezentujących biznes, naukę oraz sektor publiczny. To właśnie spośród finalistów kapituła wybrała trzech laureatów jubileuszowej edycji Huawei Startup Challenge V.

Nirby zwycięża, Biostra i PeptechLab na podium

Pierwsze miejsce w piątej edycji Huawei Startup Challenge i nagrodę w wysokości 150 tys. zł zdobył Nirby, który opracował system do precyzyjnego zarządzania gospodarstwem, wykorzystujący dane satelitarne, autonomiczne drony oraz algorytmy AI do optymalizacji nawożenia i poprawy jakości plonów. Drugie miejsce i nagroda w wysokości 100 tys. zł trafiły do startupu Biostra – rozwijającego technologię przetwarzania bioodpadów w certyfikowane nawozy organiczno-mineralne, wspierające poprawę jakości gleby, retencję wody i redukcję emisji CO₂. Na trzecim miejscu uplasował się PeptechLab, tworzący rozwiązania biotechnologiczne wykorzystujące peptydy i ochronne nanokapsułki do eliminacji antybiotyków oraz pestycydów z łańcucha produkcji żywności. Startup otrzymał nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł.

– Pięć edycji Huawei Startup Challenge pokazało, jak dynamicznie rozwija się polski ekosystem startupów i jak duży potencjał mają innowacje tworzone przez rodzime, młode firmy technologiczne. Tegoroczna odsłona programu jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ skupia się na sektorze rolno-spożywczym – obszarze kluczowym dla bezpieczeństwa żywnościowego i stabilnego funkcjonowania państwa. Poziom projektów zgłoszonych do konkursu był w tym roku niezmiennie wysoki i potwierdził, że polskie startupy coraz odważniej rozwijają technologie, które mogą realnie wspierać transformację nowoczesnego rolnictwa. Serdecznie gratuluję wszystkim finalistom, a szczególnie laureatom tej wyjątkowej, jubileuszowej edycji. Cieszymy się, że Huawei Startup Challenge pozostaje miejscem, w którym młode firmy mogą prezentować swoje pomysły, zdobywać doświadczenie i budować wartościowe relacje z ekspertami, inwestorami oraz partnerami biznesowymi. Życzę wszystkim finalistom, aby ich projekty już wkrótce były znane całemu polskiemu rolnictwu – powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji, Huawei Polska.

Rolnictwo w dobie AI

– Rolnictwo przez lata było postrzegane jako sektor oparty głównie na doświadczeniu i tradycji, ale dziś coraz wyraźniej widać, że jego przyszłość będzie budowana przez technologię, dane i automatyzację. Start-upy, które zobaczyliśmy w tegorocznej edycji Huawei Startup Challenge, rozumieją to bardzo dobrze. Co ważne, wiele z tych projektów powstaje z myślą o realnych wdrożeniach i konkretnych problemach sektora rolno-spożywczego, a nie wyłącznie o samej technologii. To pokazuje, że polski ekosystem AgriTech dojrzewa i zaczyna tworzyć rozwiązania, które mogą konkurować nie tylko lokalnie, ale również międzynarodowo. Bezpieczeństwo żywnościowe to nasze zdrowie i niezależność – i właśnie dlatego warto te startupy wspierać i w nie inwestować. Dane i projekty, które widzimy, pokazują, że AgriTech w Polsce rośnie konsekwentnie – powiedział Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland.

Podczas gali finałowej przyznano również Nagrodę Publiczności, ufundowaną przez firmę Karmnik, która trafiła do Nirby. Patroni i partnerzy konkursu wręczyli także nagrody specjalne dla wybranych projektów. Federacja Przedsiębiorców Polskich wyróżniła startup Nirby, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny nagrodził Projekt Gizmo, natomiast Innotech4Life przyznało swoje wyróżnienie startupowi PeptechLab. Partnerzy konkursu docenili projekty m.in. za potencjał biznesowy, innowacyjność oraz możliwość praktycznego zastosowania rozwijanych technologii.

Patronem medialnym konkursu jest "Rzeczpospolita"