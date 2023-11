Sklep z billboardami Cityboard Online funkcjonuje na rynku już blisko 3 lata i dorobił się grona lojalnych klientów, którzy realizują kampanie outdoorowe za pomocą e-commerce. Marka należy do spółki Cityboard Media.

W grudniu minie 3 lata od startu platformy. Cityboard Online to jedyny na polskim rynku sklep internetowy, w którym bezpośrednio łatwo i szybko można kupić billboardy. Wystarczy się zalogować, wskazać miasto, termin, wybrać billboardy, dokonać płatności i gotowe. – Chcieliśmy, aby sklep był prosty i intuicyjny w obsłudze. Specyfika produktu sprawia, że platforma ma swoje obostrzenia, ale jak pokazał czas, dla klientów nie jest to przeszkoda – mówi Marcin Stan, członek zarządu Cityboard Media.

Na platformie swoje konta założyło ponad 1 200 użytkowników (system wymaga założenia konta do przeglądania zasobów). – To bardzo dobry wynik. Biorąc pod uwagę, że zakup billboardów nie jest czynnością powszechną i robią to przede wszystkim przedsiębiorcy, to średnia wyższa niż jedno konto dziennie pokazuje, że takiego narzędzia brakowało na rynku. Nie mogę zdradzić szczegółów finansowych, ale inwestycja w platformę zwróciła się już kilkukrotnie – dodaje Marcin Stan.

– Cały czas monitorujemy aktywność klientów w sklepie, badamy ich zachowania, wybory i decyzje. W razie potrzeby nasi konsultanci wspierają klientów, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Cityboard Online stał się ważnym elementem sprzedażowym naszej firmy – mówi Marcin Wojda, pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży w Cityboard Media.

Cityboard Online jest adresowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą sami zaplanować swoją kampanię.

– W trakcie tych niespełna 3 lat platforma przeszła aktualizację. Wprowadziliśmy dodatkowe funkcje i możliwości, aby jeszcze lepiej dopasować się do oczekiwań klienta – komentuje Andrzej Grudziński, pełnomocnik zarządu Cityboard Media. Platforma będzie wciąż rozwijana, a pod koniec roku ruszy kampania outdoorowa promująca Cityboard Online.

