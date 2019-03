Polacy odcinają się od kabli

Coraz więcej Polaków korzysta z urządzeń mobilnych. W minionym roku z internetem za pomocą głównie smartfonów łączyło się 23 mln z nas.

Najnowsze dane Gemiusa wskazują, że dominacja komputerów to już przeszłość. Jeżeli porównamy grudzień 2017 r. z grudniem 2018 r., to widać prawie milionowy spadek liczby użytkowników korzystających z internetu przez pecety (z 23,9 do 23 mln). Odsetek będących online za pośrednictwem smartfona wzrósł w tym okresie o 1,8 mln użytkowników z 21,7 mln w grudniu 2017 r.

Ale nie każdy segment „mobile” rośnie. Jak podaje Gemius, nieznacznie zmalała bowiem liczba internautów surfujących w sieci na tabletach – z 3,9 do 3,6 mln.