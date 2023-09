Nowy iPhone 15 bez tajemnic. Apple zaprezentował swoje gadżety

Kultowy smartfon Apple był w centrum uwagi wydarzenia odbywającego się w Cupertino w Kalifornii – w ofercie tradycyjnie znalazło się kilka wersji urządzenia, od podstawowej (warto zaznaczyć, iż linia Mini została zakończona wraz z modelem 14), przez Plus, po Pro i Pro Max, ale tym razem pojawiły się w nich tytanowe obudowy, nowe porty ładowania (USB-C zamiast Lightning), czy unowocześnione aparaty. Te ostatnie mają zyskać tzw. obiektywy peryskopowe, które zapewnią telefonom lepsze możliwości zoomu (mają wykorzystywać lustra lub pryzmaty, by uzyskać zaawansowany obiektyw bez konieczności znaczącego powiększania modułu aparatu). Obiektyw główny w modelach 15 oraz 15 Plus otrzymał sensor o rozdzielczości 48 MP (ze światłem f/1.6), który zastąpił jednostkę 12 MP. Przy tym nie będzie to obiektyw znany z iPhone’a 14 Pro, lecz całkiem nowa jednostka od Sony, która ma zadbać o lepszą jakość fotografii w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Jako drugi aparat Apple zaoferuje obiektyw ultraszerokokątny 12 MP.

Tytanowa ramka, podobnie jak aparat peryskopowy, trafią do modeli Pro. Te topowe iPhony wyposażone zostaną ponadto w chip A17 Pro oraz w nowy przycisk, który ma obsługiwać również dodatkowe czynności, które sam zdefiniuje użytkownik (mogą to być np. skrót do apek, włącznik aparatu, lupy, tłumacza lub latarki czy trybu skupienia). Podczas konferencji Apple duży nacisk położył również na fakt, że jego smartfony wyposażono w satelitarną łączność SOS.

Czy nowe smartfony okażą się hitem? W ub. r. iPhony stanowiły ponad połowę sprzedaży Apple (przebiła 394 mld dol.), ale na kurczącym się rynku tego typu sprzętów poprawienie wyniku będzie wyzwanie. Analizy Counterpoint Research wskazują, iż globalny rynek smartfonów topnieje – tylko w II kwartale br. skurczył się rok do roku o 26 mln sztuk (koncern z Cupertino stracił na nim najmniej, bo jego sprzedaż spadła o 1,2 mln szt., zwiększając jednocześnie udział rynkowy).

Poza iPhonami gigant zaprezentował we wtorek również serię swoich innych gadżetów, w tym inteligentne zegarki sterowane gestami: Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2, czy słuchawki AirPods Pro 2 z USB-C. W smartwatchach firma wdrożyła opcję podwójnego stuknięcia palcami o siebie (kciuka i palca wskazującego), za pomocą którego można choćby odebrać połączenie telefoniczne, czy wyłączyć budzik. Zawiedli się ci, którzy spodziewali się, iż firm z logo nadgryzionego jabłka pokaże wreszcie iPhona Ultra, czyli model wyższy niż topowy telefon Pro Max (wygląda na to, iż stanie się to – o ile w ogóle – dopiero za rok), a także nowych MacBooków lub komputerów stacjonarnych Mac.

Zupełną nowością jest materiał FineWoven. Ma on zastąpić skórzane, jak i silikonowe etui do iPhonów, czy paski do Apple Watch. Koncern przestanie sprzedawać zatem skórzane produkty, a w ich miejsce zaoferuje te bardziej przyjazne środowisku naturalnemu i produkowane bez cierpienia zwierząt. Na tym przykładzie widać, że innowacje materiałowe to nowe pole, na którym rywalizować chcą teraz koncerny technologiczne. Np. firma Infinix ogłosiła właśnie wprowadzenie na rynek technologii 3D Lighting Leather – obudowy smartfona z syntetycznej skóry przepuszczającej światło (w połączeniu z podświetleniem LED pozwala na uzyskanie efektów świetlnych na skórzanej obudowie). To nowatorskie rozwiązanie zadebiutuje wkrótce w limitowanej edycji smartfona Infinix NOTE 30 VIP.