Nowy smartfon Google w sprzedaży w Polsce. Koncern postawił na sztuczną inteligencję

Edytować można również dźwięk filmów wyciszając rozpraszające odgłosy, jak szum wiatru czy hałas tłumu. Google zastosował tu zaawansowane modele uczenia maszynowego do wyodrębniania warstw poszczególnych dźwięków. Ale AI zastosowano również w licznych aplikacjach Google: wyszukiwarce, mapach, czy tłumaczu (Gemini zapewnia wsparcie w pisaniu, rozmawianiu, asystenta można nawet poprosić o podsumowanie najnowszych e-maili, aby szybko przejrzeć skrzynkę odbiorczą). Ciekawą opcją jest „Zaznacz, aby wyszukać”, gdzie za pomocą prostego gestu wystarczy zaznaczyć obrazy, tekst lub filmy (np. zakreślając kółkiem, podświetlając lub dotykając), by znaleźć online potrzebne informacje.

Uderzenie Google w górną półkę rynku smartfonów

Google zapowiedział już, iż przez siedem lat wszystkie te telefony będą objęte aktualizacją oprogramowania, w tym aktualizacjami systemu operacyjnego Android i aktualizacjami zabezpieczeń. Mają również regularnie otrzymywać pakiety nowych funkcji. Za model 8a, który charakteryzują matowa osłona tylna i ramka z polerowanego aluminium, zapłacić trzeba od 2449 zł (128 GB) do 2749 zł (256 GB). Pixel 8 z wyświetlaczem Actua o przekątnej 6,2 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz kosztuje od 3599 do 3899 zł. Z kolei na najdroższą wersję 8 Pro z ekranem 6,7 cala (rozdzielczość ultra HDR) wydać musimy minimum 4999 zł, a to o 900 zł drożej niż najnowszy Galaxy S24 od Samsunga. Topowy model Pixel 8 Pro z 512 GB to już koszt 5899 zł. Dla porównania ceny za iPhone Pro (ma ekran 6,1 cala) zaczynają się od 5999 zł, natomiast Pro Max (6,7 cala) od 7199 zł.

Google celuje raczej w średnią i wyższą półkę. Najbardziej zagrożeni mogą poczuć się więc chińscy konkurenci z Xiaomi, Huawei, Honora, czy Realme.