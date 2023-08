Steve Wozniak wchodzi w nowy biznes. To ma być firma „inna niż wszystkie"

Operatorzy satelitarni nie będą już musieli pobierać danych i wykonywać obliczeń. Zrobi to za nich satelita Pono, który będzie uzyskiwać dostęp do danych i przetwarzać je jeszcze na orbicie. Privateer Space planuje wystrzelić satelitę Pono na rakiecie SpaceX Falcon 9 w grudniu tego roku, a kolejny prototyp jest w fazie rozwoju i ma zostać wystrzelony w przyszłym roku. Celem jest, aby Pono było w pełni operacyjne do 2025 r. - informuje Bloomberg.