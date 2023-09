Wszystkie z 28 botów będą miały własne profile i swoje unikalne historie. Chodzi o to, by interakcja z nimi przypominała rozmowę ze znajomymi. Część botów powstała we współpracy z ikonami kultury, m.in. raperem Snoop Doggiem, koszykarzem Dwaynem Wadem, tenisistką Naomi Osaką czy celebrytką Paris Hilton. W przyszłości pojawić ma się także mistrz survivalu Bear Grylls.

Jak asystent Meta AI będzie działać w praktyce

Asystent będzie mógł w uczestniczyć w grupowych konwersacjach. W rozmowie grupy znajomych, która np. planuje wspólną wycieczkę w góry, wyświetli dostępne opcje tras bezpośrednio na czacie – a także odpowie na pytania, doradzi – by użytkownicy mogli wspólnie zdecydować, który szlak wybrać. Meta AI dostarczać ma także rozrywki – może np. przygotować odznakę dla uczestników wspinaczki. Wystarczy wpisać „@MetaAI/imagine”, po czym podać krótkie opisowe polecenie: „Utwórz odznakę z turystą i szczytem górskim”.

Taki asystent zyska o nas ogromną wiedzę – co więc z prywatnością? Meta zastrzega, że nie będzie szkolić swoich modeli językowych w trakcie prywatnych rozmów użytkowników z przyjaciółmi czy rodziną. Asystent będzie miał wbudowane liczne zabezpieczenia, by nie wzmacniać stereotypów oraz nie promować antyspołecznych zachowań. Program beta ma pozwolić firmie wyłapać wszelkie zagrożenia, które mogą się pojawić dla bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Nie wiadomo jednak, kiedy modele asystenta AI zostaną dopracowane na tyle, by trafiły do użytkowników poza Stanami Zjednoczonymi.

Nowe narzędzia na Instagramie: Restyle i zmiana tła

Sztuczna inteligencja ma szerzej zagościć także na Instagramie. Użytkownicy będą mogli współtworzyć generowane przez nią obrazy. Mają zyskać instynktownie działające narzędzia, które dotąd dostępne były jedynie dla profesjonalistów. Pojawią się opcje zmiany stylu zdjęcia i tła, za które odpowiadały będą najnowsze technologie Mety oparte na sztucznej inteligencji: model generowania obrazów Emu oraz model językowy Llama 2.

Funkcja „Restyle” umożliwi całkowitą zmianę stylu zdjęcia. Dostępne będą opcje: akwarela, grunge, picasso, fairycore (w wolnym tłumaczeniu: przesłodzona bajkowość), anime, lata dwudzieste XX w. i styl artystyczny. Funkcja zmiany tła pozwoli na całkowitą przebudowę scenerii zdjęcia. Ma to być możliwe dzięki prostym poleceniom opisowym, np. „umieść mnie w samochodzie rajdowym” albo „przenieś nas na egzotyczną plażę”.

Sami stworzymy naklejki – emotikony odchodzą do lamusa

Na pewno szybciej Meta udostępni nieco mniej spektakularne narzędzie, ale też oparte na modelach Emu i Llama 2. Da ono możliwość generowania własnych „naklejek” w czatach i na tzw. stories. I tak, jak 10 lat temu naklejki (z ang.: stickers) miały dać nowe życie starzejącym się emotikonom, tak dzisiaj nowym otwarciem dla komunikacji obrazkowej w sieci ma być generowanie naklejek samemu – oczywiście z wydatną pomocą sztucznej inteligencji.