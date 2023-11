Jak Chiny obeszły sankcje USA. Pomógł duży producent chipów

Przed SMIC stoją teraz poważne zagrożenia. Nie wiadomo, czy w dłuższej perspektywie będzie w stanie produkować masowo zaawansowane chipy i czy Stany Zjednoczone nie ograniczą jej możliwości kolejnymi działaniami. Sekretarz handlu Gina Raimondo, która nadzoruje ograniczenia technologiczne wprowadzane w administracji Joe Bidena, stwierdziła, że Chinom brakuje zdolności do wytwarzania takich komponentów „na dużą skalę”. Weterani branży, w tym Burn J. Lin, były wiceprezes Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., twierdzą, że Stany Zjednoczone nie doceniają ich możliwości.

Firma SMIC od lat gromadzi maszyny do produkcji chipów, w tym te same modele sprzętu do litografii w głębokim ultrafiolecie od holenderskiej firmy ASML, które wykorzystano do wytworzenia pierwszych w branży półprzewodników 7-nanometrowych. Bloomberg News donosi, że firma SMIC w produkcji chipa Huawei wykorzystała właśnie maszynę firmy ASML. – Dzięki nim SMIC powinien być w stanie przejść na wydajniejsze chipy 5-nanometrowe – powiedział Lin, który odpowiadał za technologię litografii w TSMC. Fuller i inni eksperci się z tym zgadzają. – Dżina wypuszczono z butelki – podsumowuje Jan-Peter Kleinhaus, dyrektor ds. technologii i geopolityki w niemieckim think tanku Stiftung Neue Verantwortung.

Pobożny pan Chang

SMIC założył ponad dwie dekady temu Richard Chang, który urodził się w Chinach, wychował na Tajwanie, a następnie spędził dwie dekady w Texas Instruments. Producenta chipów zbudował od podstaw we wschodnim Szanghaju i od samego początku było jasne, że firma cieszy się życzliwością władz, zdobywając zwolnienia z gruntów i podatków. Pokonała takich rywali jak Hua Hong Semiconductor i stała się wiodącym w Chinach producentem półprzewodników.

Firma SMIC szybko założyła odlewnie w całym kraju i rywalizowała z tajwańskim TSMC o kontrakty. Firma rozpoczęła zatrudnianie tajwańskiej kadry kierowniczej i inżynierów od nadzorowania jej ekspansji. Chang, pobożny chrześcijanin, w pewnym momencie przekonał nawet lokalne władze, aby pozwoliły mu zbudować kościół w pobliżu fabryki dla swoich zagranicznych pracowników.

Jej lokalne powiązania pomogły w zdobyciu grona znanych klientów – w tym amerykańskich gigantów, od Qualcomm po Broadcom. Po drodze zyskał wsparcie potężnych graczy, od Wielkiego Funduszu – głównego chińskiego instrumentu inwestycyjnego w zakresie półprzewodników – po skarb państwa.