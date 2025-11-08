Reklama
Rozwiń
Reklama

Mroczna prognoza twórcy DeepSeek. „Większość ludzkich miejsc pracy zniknie”

DeepSeek, jeden z kluczowych konkurentów OpenAI, twórcy ChatGPT, włączył się do dyskusji o wpływie sztucznej inteligencji na nasz świat. Badacze firmy mówią wprost: W ciągu 10-20 lat większość ludzkiej pracy zostanie przejęta.

Publikacja: 08.11.2025 19:33

Wypowiedź przedstawiciela DeepSeek silnie kontrastowała z typowym entuzjazmem Doliny Krzemowej

Wypowiedź przedstawiciela DeepSeek silnie kontrastowała z typowym entuzjazmem Doliny Krzemowej

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przewidywania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w najbliższych dwóch dekadach?
  • Jakie wyzwania społeczne mogą wyniknąć z rozwoju technologii AI?
  • Jakie zagrożenia związane z bezpieczeństwem i prywatnością niesie za sobą wdrażanie AI w biznesie?

Chiński start-up DeepSeek, który na początku roku zatrząsnął rynkiem AI, po raz pierwszy publicznie zabrał głos na temat przyszłości tej technologii. Zamiast optymizmu, badacz z tej firmy – podczas Światowej Konferencji Internetowej w Wuzhen – przedstawił ponury obraz świata. Jak prognozuje, sztuczna inteligencja maksymalnie w ciągu dwóch dekad przejmie większość zadań wykonywanych przez człowieka.

200 tys. miejsc pracy padło już ofiarą AI

Chen Deli, starszy badacz w DeepSeek, pojawił się w panelu z liderami pięciu innych czołowych chińskich firm technologicznych, znanych w kraju jako „sześć małych smoków AI”. Jego wystąpienie dalekie było jednak od celebracji globalnego sukcesu. Zapytany o strategię, która przyniosła firmie rozgłos, Chen przyjął alarmistyczny ton. Jego wypowiedź silnie kontrastowała z typowym entuzjazmem Doliny Krzemowej.

Chiński rywal OpenAI zastrzegł na wstępie, że jest niezwykle pozytywnie nastawiony do technologii, choć od razu dodał, iż negatywnie postrzega wpływ, jaki może mieć ona na społeczeństwo. Jego zdaniem sztuczna inteligencja może przejąć większość ludzkiej pracy w ciągu zaledwie 10-20 lat. Podkreślił, że ta rewolucja stworzy „ogromne wyzwania dla całej struktury społecznej”. Jego zdaniem, w związku z tym, na firmach AI powinien spoczywać dodatkowy ciężar. Te nie mogą być tylko innowatorami, a muszą przyjąć rolę „obrońców” i uznać realne ryzyko powszechnego wstrząsu na rynku zatrudnienia. Jak tłumaczył, wizja, gdy systemy AI staną się w pełni zdolne do wykonywania zadań tradycyjnie zarezerwowanych dla ludzi, to nie science-fiction. Zresztą to już się dzieje.

Reklama
Reklama

Z najnowszych analiz Surfshark wynika, że pracownicy na całym świecie byli już uwikłani w ponad 700 „incydentów i zagrożeń” związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Niemal jedna trzecia z nich miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, a aż 72 proc. zgłoszonych przypadków wiązało się ze „szkodami ekonomicznymi i majątkowymi” dla pracowników. Przede wszystkim chodziło o zwolnienia na skutek wdrożeń AI. Dane wskazują, że w tym roku dotyczyło to co najmniej 200 tys. miejsc pracy. Jakich? Jak wyjaśnia Surfshark w raporcie, chodzi m.in. o obsługę klienta, administrację sprzedaży, IT, projektowanie, czy copywriting. I zastrzega, że rzeczywista skala zjawiska może być jednak większa, ponieważ nie wszystkie przypadki utraty pracy są wprost przypisywane sztucznej inteligencji, a dane nie uwzględniają stanowisk, które nigdy nie zostały utworzone.

Pracownicy nie nadążają za zmianami

– Poza bezpośrednim wpływem na utratę miejsc pracy, wdrażanie sztucznej inteligencji w biznesie niesie za sobą również poważne obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Narzędzia AI często przetwarzają obszerne zbiory danych, zawierające wrażliwe dane osobowe, co rodzi ryzyko naruszeń danych, nieuprawnionego dostępu i niewłaściwego wykorzystania. Ponadto, słabo zabezpieczone modele sztucznej inteligencji są podatne na cyberataki, manipulacje czy tzw. wstrzyknięcia poleceń (z ang. prompt injection – red.), co może prowadzić do awarii systemów – przestrzega Tomas Stamulis, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Surfshark. I zaznacza, że zdolność AI do przetwarzania ogromnych ilości danych stanowi zarówno jej największą przewagę, jak i poważne zagrożenie, jeśli pozostanie bez nadzoru.

– W mgnieniu oka może naruszyć prywatność i bezpieczeństwo – dodaje.

Czytaj więcej

Geoffrey Hinton, uznawany za jednego z twórców AI, uważa, że jej wdrożenie wywrze destrukcyjny wpływ
Globalne Interesy
Firmy już zwalniają pracowników. „Ojciec chrzestny AI” ostrzega, że nie ma innego wyjścia

Ciężar tych wszystkich zagrożeń jest tym większy, że pracownicy są „zagubieni” w zetknięciu z AI. Analizy pokazują, że – choć w Polsce biznes wciąż nie wpadł w objęcia botów, bo tylko 43 proc. ankietowanych przyznaje, że pracodawca oferuje „zaawansowane narzędzia AI” – 40 proc. pracowników otwarcie przyznaje, że nie nadąża za nowinkami AI. Wedle badań Rocketjobs.pl i Justjoin.it 2/3 z nas korzysta w pracy z tej technologii, ale tylko co piąty na zaawansowanym poziomie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy AI OpenAI DeepSeek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przewidywania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w najbliższych dwóch dekadach?
  • Jakie wyzwania społeczne mogą wyniknąć z rozwoju technologii AI?
  • Jakie zagrożenia związane z bezpieczeństwem i prywatnością niesie za sobą wdrażanie AI w biznesie?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Chiński start-up DeepSeek, który na początku roku zatrząsnął rynkiem AI, po raz pierwszy publicznie zabrał głos na temat przyszłości tej technologii. Zamiast optymizmu, badacz z tej firmy – podczas Światowej Konferencji Internetowej w Wuzhen – przedstawił ponury obraz świata. Jak prognozuje, sztuczna inteligencja maksymalnie w ciągu dwóch dekad przejmie większość zadań wykonywanych przez człowieka.

200 tys. miejsc pracy padło już ofiarą AI

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Centrum walki z cyberprzestępczością w IBM w środku ciężarówki na ulicach Londynu
Globalne Interesy
Ten gigant rośnie w AI szybciej niż Nvidia. Znalazł niezwykle intratną niszę
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Komisja Europejska rozważa istotne ustępstwa dla firm takich jak Apple i Meta
Globalne Interesy
UE kapituluje przed big techami? Potężne ustępstwa w kluczowej dziedzinie
Mark Zuckerberg zdaje sobie sprawę, że bezwzględna walka z oszukańczymi reklamami na jego platformac
Globalne Interesy
Meta zarobiła miliardy na reklamach oszustw. Wyciekły wewnętrzne dokumenty
Elon Musk ma powody do zadowolenia. Akcjonariusze Tesli zgodzili się na gigantyczny pakiet płacowy
Globalne Interesy
Elon Musk tańczy na scenie. Pakiet płacowy, jakiego świat nie widział
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Jensen Huang ostrzegł, że Chiny mogą pokonać USA w rozwoju sztucznej inteligencji dzięki niższym kos
Globalne Interesy
Szef Nvidii ostrzega: Chiny mogą wygrać wyścig o sztuczną inteligencję
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama