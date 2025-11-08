Mroczna prognoza twórcy DeepSeek. „Większość ludzkich miejsc pracy zniknie”

Aktualizacja: 08.11.2025 22:15 Publikacja: 08.11.2025 19:33
Wypowiedź przedstawiciela DeepSeek silnie kontrastowała z typowym entuzjazmem Doliny Krzemowej
Chiński start-up DeepSeek, który na początku roku zatrząsnął rynkiem AI, po raz pierwszy publicznie zabrał głos na temat przyszłości tej technologii. Zamiast optymizmu, badacz z tej firmy – podczas Światowej Konferencji Internetowej w Wuzhen – przedstawił ponury obraz świata. Jak prognozuje, sztuczna inteligencja maksymalnie w ciągu dwóch dekad przejmie większość zadań wykonywanych przez człowieka.
Chen Deli, starszy badacz w DeepSeek, pojawił się w panelu z liderami pięciu innych czołowych chińskich firm technologicznych, znanych w kraju jako „sześć małych smoków AI”. Jego wystąpienie dalekie było jednak od celebracji globalnego sukcesu. Zapytany o strategię, która przyniosła firmie rozgłos, Chen przyjął alarmistyczny ton. Jego wypowiedź silnie kontrastowała z typowym entuzjazmem Doliny Krzemowej.
Chiński rywal OpenAI zastrzegł na wstępie, że jest niezwykle pozytywnie nastawiony do technologii, choć od razu dodał, iż negatywnie postrzega wpływ, jaki może mieć ona na społeczeństwo. Jego zdaniem sztuczna inteligencja może przejąć większość ludzkiej pracy w ciągu zaledwie 10-20 lat. Podkreślił, że ta rewolucja stworzy „ogromne wyzwania dla całej struktury społecznej”. Jego zdaniem, w związku z tym, na firmach AI powinien spoczywać dodatkowy ciężar. Te nie mogą być tylko innowatorami, a muszą przyjąć rolę „obrońców” i uznać realne ryzyko powszechnego wstrząsu na rynku zatrudnienia. Jak tłumaczył, wizja, gdy systemy AI staną się w pełni zdolne do wykonywania zadań tradycyjnie zarezerwowanych dla ludzi, to nie science-fiction. Zresztą to już się dzieje.
Z najnowszych analiz Surfshark wynika, że pracownicy na całym świecie byli już uwikłani w ponad 700 „incydentów i zagrożeń” związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Niemal jedna trzecia z nich miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, a aż 72 proc. zgłoszonych przypadków wiązało się ze „szkodami ekonomicznymi i majątkowymi” dla pracowników. Przede wszystkim chodziło o zwolnienia na skutek wdrożeń AI. Dane wskazują, że w tym roku dotyczyło to co najmniej 200 tys. miejsc pracy. Jakich? Jak wyjaśnia Surfshark w raporcie, chodzi m.in. o obsługę klienta, administrację sprzedaży, IT, projektowanie, czy copywriting. I zastrzega, że rzeczywista skala zjawiska może być jednak większa, ponieważ nie wszystkie przypadki utraty pracy są wprost przypisywane sztucznej inteligencji, a dane nie uwzględniają stanowisk, które nigdy nie zostały utworzone.
– Poza bezpośrednim wpływem na utratę miejsc pracy, wdrażanie sztucznej inteligencji w biznesie niesie za sobą również poważne obawy związane z bezpieczeństwem i prywatnością. Narzędzia AI często przetwarzają obszerne zbiory danych, zawierające wrażliwe dane osobowe, co rodzi ryzyko naruszeń danych, nieuprawnionego dostępu i niewłaściwego wykorzystania. Ponadto, słabo zabezpieczone modele sztucznej inteligencji są podatne na cyberataki, manipulacje czy tzw. wstrzyknięcia poleceń (z ang. prompt injection – red.), co może prowadzić do awarii systemów – przestrzega Tomas Stamulis, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Surfshark. I zaznacza, że zdolność AI do przetwarzania ogromnych ilości danych stanowi zarówno jej największą przewagę, jak i poważne zagrożenie, jeśli pozostanie bez nadzoru.
– W mgnieniu oka może naruszyć prywatność i bezpieczeństwo – dodaje.
Ciężar tych wszystkich zagrożeń jest tym większy, że pracownicy są „zagubieni” w zetknięciu z AI. Analizy pokazują, że – choć w Polsce biznes wciąż nie wpadł w objęcia botów, bo tylko 43 proc. ankietowanych przyznaje, że pracodawca oferuje „zaawansowane narzędzia AI” – 40 proc. pracowników otwarcie przyznaje, że nie nadąża za nowinkami AI. Wedle badań Rocketjobs.pl i Justjoin.it 2/3 z nas korzysta w pracy z tej technologii, ale tylko co piąty na zaawansowanym poziomie.
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
