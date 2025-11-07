Meta zarobiła miliardy na reklamach oszustw. Wyciekły wewnętrzne dokumenty

Aktualizacja: 07.11.2025 13:36 Publikacja: 07.11.2025 08:06
Mark Zuckerberg zdaje sobie sprawę, że bezwzględna walka z oszukańczymi reklamami na jego platformach uderzyłaby w wyniki Mety
Meta szacowała, że około 10 proc. jej całkowitej sprzedaży w 2024 roku – czyli około 16 miliardów dolarów – pochodziło z reklam internetowych promujących oszustwa i zakazane towary – wynika z raportu agencji Reuters, która dotarła do wewnętrznych dokumentów firmy. Chodzi m.in. o reklamy „fałszywych sklepów i schematów inwestycyjnych, nielegalnych kasyn online oraz sprzedaży zakazanych produktów medycznych”.
Dokumenty pokazują, jak Meta starała się oszacować skalę oszukańczych reklam w swoich aplikacjach, takich jak Facebook, Instagram czy WhatsApp oraz skalę bezsilności firmy, która przez co najmniej trzy lata nie była w stanie zidentyfikować i powstrzymać fali oszustw.
Meta osiągnęła w 2024 roku ponad 164,5 miliarda dolarów przychodów, a w samym trzecim kwartale jej sprzedaż wzrosła o 26 proc. rok do roku, do 51,24 mld dol. Firma jednocześnie zwiększyła budżet inwestycji w sztuczną inteligencję.
Według Reutersa inny wewnętrzny dokument z grudnia 2024 roku wskazywał, że Meta generuje rocznie około 7 miliardów dolarów z tzw. „reklam wysokiego ryzyka”, czyli takich, które są jawnie wprowadzające w błąd. Szacuje się, że każdego dnia użytkownicy widzą około 15 miliardów takich reklam. W Polsce burzę wywołały fałszywe reklamy wykorzystujące wizerunek szefa InPostu Rafała Brzoski. Biznesmen rozpoczął nawet działania prawne w tej sprawie.
Wielu oszustw dopuszczali się marketerzy, których działania były na tyle podejrzane, że trafiały do systemów ostrzegawczych Meta. Jednak jak wynika z dokumentów, firma blokuje reklamodawców tylko wtedy, gdy jej systemy automatyczne uznają z 95-procentową pewnością, że faktycznie dopuszczają się oszustwa. W przypadkach mniejszej pewności – ale nadal dużego ryzyka – Meta po prostu podnosiła stawki za reklamy, aby „zniechęcić” podejrzanych reklamodawców.
Dokumenty pokazują również, że użytkownicy, którzy klikają w reklamy oszustw, widzą ich jeszcze więcej, ponieważ system personalizacji reklam Meta dopasowuje treści do ich wcześniejszych aktywności i zainteresowań.
Akceptacja przez firmę przychodów pochodzących z podejrzanych źródeł pokazuje brak nadzoru regulacyjnego nad branżą reklamową – ocenił Sandeep Abraham, były ekspert ds. bezpieczeństwa w Meta, obecnie prowadzący firmę doradczą Risky Business Solutions.
Choć część dokumentów pokazuje, że Meta stara się ograniczyć liczbę fałszywych reklam, inne wskazują, iż firma obawia się, że nagłe usunięcie ich z platform mogłoby negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. Rzecznik Meta Andy Stone stwierdził, że firma „zdecydowanie zwalcza reklamy oszustw i nadużyć”, a szacunek mówiący o 10 proc. przychodów z tego typu źródeł był „szacunkowy i zbyt szeroki”. Dodał też, że „wiele z tych reklam po dalszej analizie wcale nie naruszało zasad”.
– Niestety, wyciekłe dokumenty przedstawiają wybiórczy obraz, który zniekształca podejście Meta do oszustw i nadużyć, skupiając się na analizie skali problemu, a nie na wszystkich działaniach, jakie podejmujemy, by go rozwiązać – podkreślił rzecznik firmy.
